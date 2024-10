Pentagon o żołnierzach z Korei Północnej. "Jesteśmy zaniepokojeni"

Rzecznik Pentagonu wyraził zaniepokojenie tym, że Rosja zamierza wykorzystać rekrutów z Korei Północnej w walce z siłami ukraińskimi w obwodzie kurskim. Zastrzegł przy tym, że nie może potwierdzić obecności żołnierzy Kim Dzong Una na terenie Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał we wtorek ze swoim odpowiednikiem z Korei Południowej Jun Suk Jeolem, efektem czego było uzgodnienie intensyfikacji wymiany danych wywiadowczych i wiedzy specjalistycznej.

Rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder przyznał we wtorek, że kilka tysięcy żołnierzy z Korei Północnej zmierza w kierunku rosyjskiego obwodu kurskiego, a niewielka ich liczba już tam jest.

Obwód kurski to rosyjski teren przygraniczny, gdzie w sierpniu siły ukraińskie przeprowadziły ofensywę, zajmując część tego terytorium.

Ukraina i Korea Południowa "zintensyfikują kontakty". Także wywiadowcze

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył we wtorek rozmowę telefoniczną z prezydentem Korei Południowej Jun Suk Jeolem. Omówili udział północnokoreańskich sił w rosyjskiej inwazji i uzgodnili, że ich państwa zintensyfikują wymianę danych wywiadowczych i wiedzy specjalistycznej.

"Umówiliśmy się (...), że zintensyfikujemy kontakty na wszystkich poziomach, w tym na najwyższym, w celu opracowania strategii działania i listy środków zaradczych w odpowiedzi na eskalację, a także by zaangażować wspólnych partnerów we współpracę. W ramach tego porozumienia Ukraina i Republika Korei wkrótce wymienią delegacje w celu koordynacji działań" - napisał Zełenski na Telegramie.

Prezydent poinformował również, że przekazał swojemu rozmówcy nowe dane na temat przeniesienia trzech tysięcy północnokoreańskich wojskowych na rosyjskie poligony w bezpośrednim sąsiedztwie strefy walk i spodziewanego zwiększenia ich liczby do około 12 tysięcy.

Ponadto Zełenski podziękował Korei Południowej za konsekwentne wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także za już udzieloną i zapowiedzianą pomoc finansową i humanitarną. Zaprosił ją też "do przyłączenia się do Deklaracji Wileńskiej G7 w sprawie dwustronnych umów bezpieczeństwa wspierających Ukrainę".

Seul wspiera Ukrainę

Według koreańskiej agencji prasowej Yonhap, w poniedziałek prezydent Republiki Korei zapowiedział, że południowokoreańska delegacja odwiedzi w tym tygodniu Ukrainę, aby podzielić się informacjami na temat wysyłania przez Koreę Północną wojsk do Rosji i omówić metody współpracy.

Co więcej, prezydent Republiki Korei oświadczył w zeszłym tygodniu, że Seul może rozważyć dostarczenie broni do Ukrainy, co byłoby odejściem od polityki wysyłania jedynie pomocy humanitarnej.