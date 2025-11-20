Logo strona główna
Świat

Ukraina otrzymała projekt amerykańskiego planu pokojowego

Wołodymyr Zełenski
Zełenski o "rezultacie" spotkania z Trumpem. "Chyba nie jest źle?"
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone przesłały prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu propozycję planu pokojowego, który ma pozwolić na zakończenie wojny. "Prezydent Ukrainy liczy na omówienie z prezydentem Trumpem istniejących możliwości dyplomatycznych oraz kluczowych punktów" planu - przekazała kancelaria Zełenskiego. Wcześniej media donosiły, że USA i Rosja uzgodniły plan pokojowy, który - jak twierdzą ich źródła - "bez wprowadzenia znaczących zmian jest nie do przyjęcia dla Ukrainy".

W czwartek w Kijowie odbyło się spotkanie między stroną ukraińską a delegacją wysokich rangą przedstawicieli Pentagonu. "Prezydent Ukrainy oficjalnie otrzymał od strony amerykańskiej projekt planu, który - według oceny strony amerykańskiej - może ożywić wysiłki dyplomatyczne" - napisało w czwartek wieczorem biuro ukraińskiego prezydenta w mediach społecznościowych.

W komunikacie podkreślono, że prezydent Ukrainy "przedstawił zasadnicze kwestie, ważne dla narodu (ukraińskiego - red.), a w wyniku dzisiejszego spotkania uzgodniono, że będą prowadzone prace nad punktami planu - tak, aby umożliwić godne zakończenie wojny" z Rosją.

"Ukraina od początku tego roku popierała propozycje prezydenta Trumpa dotyczące zakończenia rozlewu krwi. Jesteśmy gotowi również teraz konstruktywnie współpracować ze stroną amerykańską oraz naszymi partnerami w Europie i na świecie, aby rezultatem był pokój" - oświadczyło biuro prezydenckie. "Prezydent Ukrainy liczy na omówienie w najbliższych dniach z prezydentem Trumpem istniejących możliwości dyplomatycznych oraz kluczowych punktów, niezbędnych dla osiągnięcia pokoju" - podkreśliła kancelaria Zełenskiego.

Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Polska
Keith Kellogg na Warsaw Security Forum
Wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy "planuje odejść"
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
"Nowy plan" zakończenia wojny Rosji. "Bardzo wygodny dla Putina"

Plan "ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla"

Według między innymi portali Axios i Politico, USA i Rosja pracują obecnie nad 28-punktowym planem, który zakłada wycofanie się wojsk ukraińskich z całego Donbasu - region ten znalazłby się pod kontrolą Rosji, ale byłby uważany za strefę zdemilitaryzowaną. W obwodzie chersońskim i zaporoskim obecne linie frontu zostałyby w większości zamrożone, a Rosja zwróciłaby część okupowanego terenu po negocjacjach. Plan zakłada także uznanie języka rosyjskiego za oficjalny język państwowy w Ukrainie i nadanie oficjalnego statusu lokalnemu odłamowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Brytyjski dziennik "Financial Times" przekazał z kolei, że "w dokumencie wezwano Ukrainę do ograniczenia kluczowych zasobów uzbrojenia, a także (postulowano) wycofanie amerykańskiej pomocy wojskowej (dla tego państwa), co ma duże znaczenie dla jego obronności". "Urzędnicy w Kijowie, którzy zostali poinformowani o planie, stwierdzili, że jest on ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla i że bez wprowadzenia znaczących zmian jest on nie do przyjęcia dla Ukrainy" - powiadomił brytyjski dziennik "Financial Times".

Donald Trump i Alexander Stubb
Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji
Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek plan pokojowy Trumpa ws. Strefy Gazy
ONZ przyjął plan Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael "wyciąga rękę", prezydent USA "gratuluje światu"
Władimir Putin
Putin oddał Rosję "w zastaw"

Wojna ukraińsko-rosyjska trwa od 2014 roku, odkąd Rosja okupuje Krym i Donbas. W 2022 roku Rosjanie dokonali inwazji Ukrainy z trzech stron świata, ale zostali zatrzymani i wyparci z części zajętych terytoriów.

pc

"Putin zalicytował tak wysoko, że Stany Zjednoczone nie miały już wyjścia"

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

UkrainaRosjaUSAWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiWładimir PutinDonald TrumpPolityka zagraniczna USADonbas
