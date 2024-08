Zaatakowany Kijów i 771 kanałów wspierających Kreml

895 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja. W Kijowie ogłoszono w nocy z poniedziałek późnym wieczorem alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. Odnotowano co najmniej pięć eksplozji. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Władimir Szestierow, szef wydziału do spraw rozwoju innowacyjnego w ministerstwie obrony, jest piątym zatrzymanym generałem z zespołu byłego już ministra obrony Siergieja Szojgu - podał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Śledczy zarzucają mu defraudację.

> Rosjanie zaatakowali rakietami obwód kijowski. W stolicy Ukrainy , Kijowie, odnotowano co najmniej pięć eksplozji. Mieszkańcom zalecono udanie się do schronów. Działają jednostki obrony przeciwlotniczej - poinformowały ukraińskie media, powołując się na regionalne władze wojskowe. Brak doniesień o skutkach ataku.

> Przekazane Ukrainie pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16 wyposażone są w najnowszą awionikę i radary do namierzania pocisków. Działamy, by uzyskać do nich broń dalekiego zasięgu – oświadczył deputowany do ukraińskiego parlamentu Jehor Czerniew.