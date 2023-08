Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 532 dni. 30 czołgów Leopard 1, zakupionych przez niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall od belgijskiej firmy OIP Land Systems, zostanie przekazanych Ukrainie. Władze obwodu czerkaskiego zaapelowały do chasydów, by nie przyjeżdżali do miasta Humań na żydowski Nowy Rok ze względu na regularny ostrzał Ukrainy przez siły rosyjskie. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Władze obwodu czerkaskiego w Ukrainie zaapelowały do chasydów, by nie przyjeżdżali do miasta Humań na żydowski Nowy Rok ze względu na regularny ostrzał Ukrainy przez siły rosyjskie. Co roku tysiące chasydów z całego świata pielgrzymują do Humania na grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich. W tym roku Rosz Haszana jest obchodzone w dniach 15-17 września.