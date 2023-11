Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Pomoc dla Ukrainy musi być kontynuowana, Ukraina jej potrzebuje i dlatego naciskamy na Kongres, by ją zapewnił - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Rzeczniczka odniosła się w ten sposób podczas wtorkowego briefingu w Białym Domu do listu, który wystosowali szefowie resortów dyplomacji, obrony i finansów do Kongresu, wzywając do przyjęcia pakietu pomocy gospodarczej dla Kijowa. Sekretarze ostrzegli, że bez zasilenia ukraińskiego budżetu przez USA, Ukraina nie będzie w stanie dalej bronić się na polu walki.