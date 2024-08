> Rosjanie dokonali w piątek ataku na Charków w północno-wschodniej Ukrainie . Agresor uderzył między innymi w blok mieszkalny i pobliski plac zabaw, zabijając siedem osób i raniąc co najmniej 77 - poinformowały lokalne władze. Ukraina twierdzi, że do ostrzału wykorzystano bomby wyposażone w systemy, które pozwalają korygować lot i kierują je do celu.

> Wkroczenie Ukrainy do rosyjskiego obwodu kurskiego jest uzasadnione i objęte prawem Kijowa do samoobrony - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg niemieckiemu tygodnikowi Welt am Sonntag. - Ukraina ma prawo się bronić. I zgodnie z prawem międzynarodowym, to prawo nie kończy się na granicy - oświadczył szef Sojuszu, dodając, że NATO nie było wcześniej informowane o planach Ukrainy i nie odgrywało w nich żadnej roli.