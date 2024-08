918 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja wprowadziła zakaz wjazdu na swoje terytorium dla 92 obywateli USA, w tym dziennikarzy. Odbyło się posiedzenie Rady NATO-Ukraina. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Po posiedzeniu Rady NATO-Ukraina sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg oświadczył, że sojusznicy potwierdzili, że zwiększą swoją pomoc wojskową dla Kijowa. Dodał, że Ukraina wciąż potrzebuje sprzętu i amunicji, których sojusznicy muszą jej dostarczyć, by mogła pozostać na polu walki.

Zakaz wjazdu do Rosji obejmuje m.in. czternastu pracowników "Wall Street Journal", pięciu dziennikarzy "New York Timesa" i czterech z "Washington Post" – podała agencja RIA-Nowosti, cytowana przez Reutersa.

> Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba wraz z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim byli gośćmi specjalnymi Campusu Polska Przyszłości. - Największym wyzwaniem jest przekonywanie naszych sojuszników do wsparcia bez oglądania się na stanowisko Moskwy - powiedział Kułeba. - Nie obawiajcie się reakcji Rosji, my się nie boimy. Nie boimy się niczego. Pomagajcie nam. Dajcie nam to, czego potrzebujemy - mówił. Jak zapewnił, "wygramy w tej wojnie".