Ostre słowa Orbana o Ukrainie. "Czy to się podoba czy nie"

1165 dni temu rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę. Władimir Putin powiedział, że jego kraj "ma wystarczająco sił i środków, by doprowadzić wojnę z Ukrainą do logicznego zakończenia z potrzebnym rezultatem". Viktor Orban w ostrych słowach odpowiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu na temat akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> W programie poświęconym 25. rocznicy wyboru Putina na prezydenta Rosji, która minęła 26 marca, Putin pytany był przez dziennikarza o kwestię użycia przeciwko Ukrainie broni jądrowej. Oznajmił w odpowiedzi, że "nie było potrzeby" jej zastosowania i że "ma nadzieję, że to nie będzie potrzebne". Dodał następnie: "mamy wystarczająco sił i środków, by doprowadzić to, co zaczęliśmy w 2022 roku do logicznego zakończenia z potrzebnym Rosji rezultatem".

> Cytowany przez serwis Ukraińska Prawda Wołodymyr Zełenski ocenił, że blokując akcesję Ukrainy do UE, Orban chce wykorzystać kwestię ukraińską przed zaplanowanymi na 2026 rok wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. "O tym, co myślą Węgrzy, nie decyduje prezydent w Kijowie ani biurokraci w Brukseli. Nie będzie akcesji Ukrainy do UE bez zgody Węgier. Każdy Węgier wypowie się w tej sprawie. Czy to się podoba czy nie. Tak to u nas działa" - napisał w odpowiedzi Viktor Orban.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał w niedzielę do Pragi. W planach ma spotkanie z czeskim prezydentem Petrem Pavlem. Wizyta ma potrwać dwa dni i do przylotu trzymano ją w ścisłej tajemnicy. Na lotnisku Wołodymyra Zełenskiego powitał minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavsky, który nazwał ukraińskiego prezydenta przywódcą wolnego świata. Zełenskiemu podczas wizyty towarzyszy żona Ołena.

> Prezydent USA Donald Trump powiedział w nadanym w niedzielę wywiadzie w NBC, że jedna ze stron jest bliżej porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie niż druga. Trump powiedział w wywiadzie, że nadal ma nadzieję, iż uda się mu doprowadzić do porozumienia pokojowego. "Uważam, że jesteśmy bliżej z jedną ze stron i może nie tak blisko z drugą. Nie chciałbym mówić, z którą jesteśmy bliżej, ale zrobiliśmy interes dla Amerykanów. To było dobre. Udało nam się zdobyć metale ziem rzadkich" - powiedział Trump, wskazując na podpisaną umowę surowcową z Ukrainą.

> Od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku armia rosyjska straciła na froncie 950 tysięcy żołnierzy (zabitych i rannych) - poinformował brytyjski wywiad wojskowy. Dane te pokrywają się z szacunkami sztabu generalnego sił ukraińskich, który podał, że armia wroga, od początku agresji, straciła w Ukrainie 955 żołnierzy.

