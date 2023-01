Doradca Zełenskiego: Rosja nie ma żadnych celów militarnych w Ukrainie. Chce zabić jak najwięcej cywilów

Rosja nie ma już żadnych celów militarnych w Ukrainie, chce tylko "zabić tylu cywilów, ilu się da" - stwierdził w niedzielnym wpisie na Twitterze doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Komentując masowy rosyjski ostrzał w sylwestrową noc, Podolak ocenił, że "doszło do kolejnej zmiany strategii wojny". Według przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadyma Skibickiego, Rosja "zaczęła zmieniać i różnicować taktykę ostrzałów".

Zmiana taktyki ostrzałów

W niedzielnym wystąpieniu w ukraińskiej telewizji przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki stwierdził, że Rosja "zaczęła zmieniać i różnicować taktykę ostrzałów". Oznajmił również, że Ukraina "robi wszystko, co możliwe, by nie dopuścić do zwiększenia na terytorium Rosji produkcji uzbrojenia".