"Coś niesamowitego". Ukraiński minister dziękuje Polakom

"Donald Trump wstrzymał pomoc dla Ukrainy. Słowna napaść na Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu oburzyła mnie tak samo jak Was. Czas na reakcję! Nie możemy się biernie przyglądać, jak dwa mocarstwa dogadują się ponad głowami dzielnego, ale osamotnionego narodu. Zbyt dobrze pamiętamy to z polskiej historii" - napisał Sierakowski. Przekazał, że "łączy siły z Timothym Snyderem, światowej sławy amerykańskim intelektualistą i wielkim przyjacielem Polski i Ukrainy".

Podziękowanie szefa ukraińskiej dyplomacji

W środę Sierakowski opublikował na Facebooku nagranie ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który dziękuje "każdemu pomagającemu" za udział w zbiórce. "Zwraca się do Was Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, którego złapałem po drodze z Arabii Saudyjskiej" - napisał publicysta.

Sybiha przyznał, że zbiórka to "jest coś niesamowitego". - Każdy wniosek, niezależnie od sumy, jest bardzo ważny, w szczególności dla naszego oporu, dla poparcia Ukrainy, i my to bardzo doceniamy - mówił. Podziękował przy tym "z całego serca każdemu Polakowi i każdej polskiej rodzinie i Polsce" za "otwartość serca i czujność", a także za to, że Polacy, w tych trudnych czasach, pozostali z Ukrainą i Ukraińcami.