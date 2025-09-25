Stacje benzynowe na zaanektowanym Krymie Źródło: Reuters

W dystrybutorach nie ma nawet najdroższej marki benzyny A100 - donosi portal Radia Swoboda, Krym.Realii. Według anonimowych aktywistów z Krymu jego mieszkańcy obawiają się, że rozpoczął się poważny kryzys paliwowy.

"To, czego obawiali się mieszkańcy Krymu, stało się. Na stacjach nie ma benzyny, wiele stacji w ogóle się zamyka, by nie płacić na darmo pensji pracownikom" - przekazał rozmówca portalu.

Brak paliwa na stacji w Sewastopolu (zdjęcie z 21 sierpnia 2025 roku) Źródło: Reuters

Według jego relacji kryzys uderza nie tylko w zwykłych ludzi, ale i w przedsiębiorstwa, które tracą możliwości transportowe. "Na drogach jest o wiele mniej samochodów. Marszrutki (mikrobusy) są przepełnione. Wielu ludzi otwarcie wyraża swój gniew, oskarżając władze na Kremlu o nieudolność" - zaznaczył.

Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie Źródło: Reuters

Ukraińskie ataki ograniczają moce produkcyjne rafinerii

Krym.Realii zauważa, że półwysep wszedł w najdłuższy okres ostrego deficytu benzyny. "Z powodu braku paliwa zagrożona jest kampania siewna. Pod względem tempa wzrostu cen benzyna stała się najszybciej drożejącym towarem na Krymie" - napisał portal.

Braki paliwa związane są z ukraińskimi atakami na rosyjską infrastrukturę, taką jak rafinerie czy terminale eksportu surowców energetycznych. Kijów chce w ten sposób zmniejszyć dochody Rosji ze sprzedaży paliw. Zmniejszyło to moc produkcyjną rafinerii w niektóre dni nawet o prawie 20 procent i ograniczyło eksport z kluczowych portów - wyjaśnia agencja Reutera.

