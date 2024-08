W nocy z soboty na niedzielę doszło do rosyjskiego ataku na hotel w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. Rannych zostało dwóch dziennikarzy, trzeci znalazł się pod gruzami - poinformował szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin. Wśród poszkodowanych jest też polska wolontariuszka Monika Andruszewska. "Moja pierwsza osobista krew przelana za Ukrainę" - napisała w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia po uderzeniu iskandera.

"W nocy Rosjanie uderzyli w Kramatorsk. Kolejnym celem w mieście stał się hotel – na razie wiadomo o dwóch rannych, a jedna osoba znajduje się pod gruzami" – przekazał szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin na Telegramie. Podkreślił, że wszystkie trzy osoby to dziennikarze. Fiłaszkin podał, że pochodzą oni z USA , Wielkiej Brytanii i Ukrainy , jednak w mediach społecznościowych pojawiły się też doniesienia, że wśród rannych jest polska dziennikarka Monika Andruszewska. Reporterka potwierdziła te informacje na swoim Facebooku.

Pierwsza krew za Ukrainę

Do wpisu Andruszewska załączyła dwa zdjęcia: zniszczonego samochodu i siebie z zakrwawioną ręką.

"To jest zdjęcie osoby, która po prostu jechała wieczorem przez Kramatorsk, i drugie, ilustrujące wnętrze jej samochodu. Tak może wyglądać każda możliwa osoba, w dowolnym miejscu Ukrainy, gdzie Rosjanie akurat postanowią uderzyć rakietą. Nie po linii frontu - po prostu po mieście w obwodzie donieckim, gdzie na przekór ludobójczym działaniom Rosji, wciąż trwa życie, pracują kawiarnie, salony piękności, dzieci bawią się na placach zabaw. Po prostu jedziesz po mieście. Po prostu żyjesz. Po prostu oddychasz. Rosjanom to wystarczy, by próbować cię zabić i walnąć Iskanderem tuż obok drogi, którą akurat jedziesz autem, zresztą po obiekcie cywilnym znajdującym się ze 20 metrów dalej" - relacjonowała.