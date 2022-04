"Rosyjski okręcie wojenny, p... się". Kolejki po specjalne znaczki, wyprzedano już połowę nakładu

Po pięciu dniach od emisji znaczków pocztowych nawiązujących do wydarzeń z Wyspy Węży i słów jej obrońców: "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!", sprzedano blisko połowę z milionowego nakładu - przekazała w poniedziałek ukraińska poczta. Ukrposzta w komunikacie w mediach społecznościowych dodała, że w związku z popularnością znaczków ich sprzedaż będzie podległa pewnym ograniczeniom.

"Minęło pięć dni od wprowadzenia znaczka, a sprzedano już blisko pół miliona egzemplarzy. Nakład wynosił milion egzemplarzy, a my nie zamierzamy ich dodrukowywać. Każda sztuka zachowa więc swą wartość historyczną" - napisano w komunikacie Ukrposzty na Facebooku. Jak dodano, niektóre ze znaczków trafiły już na aukcje internetowe, gdzie ich cena osiąga nawet tysiąc dolarów. Ukraińska poczta zaznaczyła, że nie ma nic wspólnego z podobnymi działaniami.

By znaczki mogły trafić do jak największej liczby osób, Ukrposzta wprowadziła pewne ograniczenia w ich sprzedaży. Od poniedziałku każda osoba może kupić maksymalnie pięć arkuszy, na których znajduje się po sześć znaczków. W komunikacie dodano, że znaczki pocztowe można kupić we wszystkich regionach Ukrainy, poza obwodem chersońskim, donieckim, ługańskim i anektowanym przez Rosjan Krymem. Dla obszarów tych zachowana zostanie pula znaczków.