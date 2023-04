Przełożony Ławry Peczerskiej ze statusem podejrzanego. Media: w jego domu odbywa się rewizja

Mnisi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego odmówili opuszczenia najważniejszego kompleksu prawosławnych świątyń Ukrainy, Ławry Peczerskiej w Kijowie, co mieli uczynić do 29 marca w związku z wygaśnięciem umowy o dzierżawie zespołu. Wejście urzędników do świątyni uniemożliwiali w czwartek i piątek duchowni oraz grupa wiernych. Minister kultury Ołeksandr Tkaczenko powiadomił w piątek, że w związku z tym sprawę zgłoszono do sądu. Ukraińska Prawda przypomina, że metropolita "otwarcie groził prezydentowi Ukrainy", a ministra kultury nazwał "opętanym przez diabła".