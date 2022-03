Ranny korespondent o śmierci amerykańskiego dziennikarza: mój przyjaciel Brent Renaud został trafiony i został w tyle

W Irpieniu zginął amerykański dziennikarz Brent Anthony Renaud . Reuters opublikował rozmowę z innym amerykańskim korespondentem, który, jak sam stwierdził, został ranny w tym samym postrzale co Renaud. Przedstawił się imieniem Juan.

- Przekraczaliśmy most w Irpieniu. Chcieliśmy sfilmować uciekających uchodźców. Ktoś zaproponował nam podwiezienie do następnego mostu. Mijaliśmy punkt kontrolny i zaczęto do nas strzelać. Kierowca zawrócił, ale ostrzał trwał. Mój przyjaciel Brent Renaud został trafiony i został w tyle - mówił mężczyzna.