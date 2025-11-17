Ukraińskie gwiazdy wycofują się z koncertu. W tle afera korupcyjna

Misja MAEA w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, okupowanej przez wojsko rosyjskie (materiał z 29.03.2023 r.) Źródło: Enerhoatom/Telegram

Studio Kwartał 95 stworzyła grupa artystów. Pod tą marką powstało przedsiębiorstwo, które zaczęło zajmować się produkcją programów telewizyjnych.

Teraz w mediach społecznościowych Kwartału 95 z plakatu zapowiadającego grudniowy program znikają kolejne nazwiska wykonawców. Usunięte zostały też z baneru promocyjnego.

Muzycy się wycofują

Obecnie wiadomo - jak pisze Ukraińska Prawda - że piosenkarka KOLA odmówiła występu. Napisała o tym na swoim Instagramie: "Uwaga! 6-7 grudnia nie będzie występu w 'Kwartale Wieczornym'! Dobranoc" – podkreśliła. Później okazało się, że chór Gomin także zrezygnował ze współpracy. W odpowiedzi na plakat Kwartału 95, napisał: "Gratulacje! Informacja nieaktualna, nasz chór nie bierze udziału w tym projekcie". Również na fanpage’u piosenkarki Nadii Dorofiejewej napisano, że jej występ na koncercie został odwołany.

Studio Kwartał 95, które było trampoliną kampanii prezydenckiej Zełenskiego, wyjaśniło, dlaczego zmienia plakat koncertowy. "Nie chcemy narażać zaproszonych artystów na nadmierną presję informacyjną" - poinformowało. Dlatego teraz widnieje na nim napis: "Listę występujących artystów można zobaczyć na stronach internetowych operatorów biletów".

Afera korupcyjna

Według ustaleń śledczych NABU podejrzani o korupcję urzędnicy wyłudzali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Dotychczas zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty.

W śledztwie figuruje nazwisko Mindicza, biznesmena i bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego, współwłaściciela Kwartału 95, który w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Izraela.

