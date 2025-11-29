Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ukraińska delegacja "wyrusza do USA na rozmowy w sprawie planu pokojowego"

Stambuł, 23 lipca. Rustem Umierow przybywa na rozmowy z delegacją Rosji
Donald Trump o rozmowach pokojowych: prowadzimy dobre rozmowy
Źródło: TVN24
Agencja Bloomberga, powołując się na swoje źródło, poinformowała, że ukraińska delegacja udaje się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać między innymi z wysłannikiem Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem na temat planu pokojowego.

Delegacja z udziałem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa i wiceministra spraw zagranicznych Serhija Kysłycy ma spotkać się na Florydzie z Stevem Witkoffem i zięciem prezydenta Jaredem Kushnerem. Witkoff ma stać na czele delegacji amerykańskiej, która w przyszłym tygodniu uda się do Rosji na rozmowy z Władimirem Putinem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował w piątek wieczorem, że w kolejnej rundzie negocjacji na temat planu pokojowego Ukraina będzie reprezentowana przez szefa Sztabu Generalnego Andrija Hnatowa, ministra Umierowa, a także wysłanników MSZ i wywiadu.

Były wiceminister obrony Rustem Umierow
Były wiceminister obrony Rustem Umierow
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Wcześniej tego dnia portal Axios podał, że Andrij Jermak, który w piątek podał się do dymisji ze stanowiska szefa biura prezydenta Ukrainy, miał w sobotę przybyć do Miami na Florydzie, by rozmawiać Witkoffem i Kushnerem.

Jermak jest objęty śledztwem w sprawie afery korupcyjnej na szczytach ukraińskiej władzy, w związku z czym w jego mieszkaniu przeprowadzono w piątek przeszukanie.

USA naciskają na przyjęcie planu pokojowego

Administracja prezydenta USA przedstawiła w ubiegłym tygodniu Ukrainie liczący 28 punktów plan pokojowy, naciskając, by został on zaakceptowany najpóźniej do czwartku - 27 listopada.

Według doniesień medialnych plan ten obligowałby Kijów między innymi do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tysięcy żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

W minioną niedzielę w Genewie odbyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy, poświęcone porozumieniu, bazującemu na 28-punktowym planie, który miał zostać opracowany przez przedstawicieli przywódców USA i Rosji - Witkoffa i Kiriłła Dmitrijewa. W Szwajcarii spotkali się sekretarz stanu USA Marco Rubio i - po stronie ukraińskiej - Jermak.

Serhij Kysłycia (w prawej) i Andrij Jermak w trakcie negocjacji w Genewie
Serhij Kysłycia (w prawej) i Andrij Jermak w trakcie negocjacji w Genewie
Źródło: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI

Kijów zakomunikował, że pierwotny projekt planu pokojowego został tam zmieniony i obecnie dokument zawiera 19 punktów.

W czwartek w rozmowie z magazynem "Atlantic" Jermak powiedział, że Ukraina nie odda Rosji terytorium. Jak podkreślił, Kijów jest gotowy, by rozmawiać o linii demarkacyjnej, wyznaczającej terytorium kontrolowane przez obie strony.

- Nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby dzisiaj dokumentu o zrzeczeniu się terytorium - oświadczył Jermak. - Dopóki Zełenski jest prezydentem, nikt nie powinien liczyć na to, że oddamy terytorium. Nie zrzeknie się terytorium - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
Co się dzieje w sprawie pokoju w Ukrainie. Najważniejsze informacje
Ukraina, wojsko w pobliżu miasta Czasiw Jar
Biały Dom: jest kilka delikatnych, ale nie niemożliwych do rozwiązania kwestii
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie terminu porozumienia

Trudne negocjacje pokojowe

Magazyn "Atlantic" twierdzi, że ukraińskie stanowisko przed następną rundą konsultacji znacząco ograniczy przestrzeń do osiągnięcia pokoju przez negocjatorów. Rosja nie wysyła żadnych sygnałów, mogących świadczyć o tym, że może wycofać się ze swojego żądania dotyczącego ukraińskiego terytorium, w tym niebędącego pod kontrolą jej armii.

Mimo tego, że negocjatorom udało się poczynić postępy w ostatnich dniach, w kluczowej kwestii terytorium mają nadal odmienne zdania. W tym zakresie stanowiska Rosji i Ukrainy wydają się trudne, jeśli nie niemożliwe, do pogodzenia.

Projekt planu pokojowego opublikowanego w ubiegłym tygodniu przez serwis Axios zakłada między innymi, że Krym, obwody ługański i doniecki byłyby uznane za de facto rosyjskie, w tym przez USA.

Ukraińskie siły miałyby wycofać się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa wycofania byłaby uznana za neutralną zdemilitaryzowaną strefę buforową, uznaną na arenie międzynarodowej za terytorium należące do Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły miałyby nie wkroczyć do tej zdemilitaryzowanej strefy.

OGLĄDAJ: Prezydent Czech: Rosjanie nas testują. Oni lubią prowokować
prezydent czech

Prezydent Czech: Rosjanie nas testują. Oni lubią prowokować

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ERDEM SAHIN

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaUSAWojna w Ukrainie
Czytaj także:
27 min
miejsce w ktorym mogliby schowac sie mieszkancy bloku
PremieraGdzie Polacy mogliby się ukryć przed atakiem z powietrza? Odwiedziliśmy miejsca z rządowej aplikacji
Czarno na białym
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
METEO
Krzysztof Gawkowski w programie "#BezKitu"
Wicepremier pytany o małżeństwa jednopłciowe. "Takie sprawy powinny być załatwiane od ręki"
Polska
Neofobia żywieniowa jest naturalnym etapem w rozwoju dziecka
Miał 18 miesięcy, gdy nagle przestał jeść. Akceptował tylko suchy chleb i makaron
Zuzanna Kuffel
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Airbusy wymagają aktualizacji. Linie ogłaszają opóźnienia
Świat
Obowiązują ostrzeżenia przed gołoledzią
Tu warunki są trudne. Ostrzeżenia nawet drugiego stopnia
METEO
Polskie myśliwce
Atak Rosji na Ukrainę. Operacja lotnictwa w polskiej przestrzeni
Polska
Eksplozja na tankowcu rosyjskiej floty cieni
Eksplozje na tankowcach rosyjskiej floty cieni
Świat
imageTitle
Plany Świątek na nowy sezon. Zdradziła, ile turniejów chce opuścić
Najnowsze
35 min
bezdomnosc mlodych
Dobrze ubrani, z telefonem w dłoni. Często jeszcze z nadzieją, że dziś będą mieli gdzie spać
TVN24+ Originals
Nagrody BONUS "Tygodnika Powszechnego"
Nagrody BONUS "Tygodnika Powszechnego" rozdane. Wśród finalistów Justyna Suchecka
Polska
Na torach w okolicy Oslo doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń
Maszynista zgłosił "głośny huk". Seria niebezpiecznych zdarzeń
Świat
Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak podał się do dymisji
Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie, interwencja służb, aktualizacje Airbusa
TO WARTO WIEDZIEĆ
Ślisko, zimno
Dziś czeka nas walka jesieni z zimą
METEO
Olga Leonowicz, Mark Brzezinski
Podzielili się osobistą historią, ale nie tylko. "To nadal niekończąca się praca"
Polska
imageTitle
Polacy od zwycięstwa rozpoczęli walkę o mistrzostwa świata
EUROSPORT
imageTitle
Lider nie do poznania. Popis drużyny Goncalo Feio
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "fatalnej kombinacji"
Polska
imageTitle
Sponsor Barcelony budzi wątpliwości. Klub odcina się od kryptowaluty
EUROSPORT
Rubio
"Nietypowa nieobecność". Doniesienia o planach Rubio
Świat
Odkrycia w kamienicy na Saskiej Kępie
Skrytka pod podłogą, a w niej cenne dokumenty, zdjęcia, mapy, pamiętniki
WARSZAWA
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
BIZNES
imageTitle
Zapłacił za lanie od Rakowa. Rapid wyrzucił trenera
EUROSPORT
Mieszkańcy północnej Sri Lanki zmagają się ze skutkami cyklonu Ditwah
"Mamy największą klęskę żywiołową w najnowszej historii"
METEO
shutterstock_1989384944
6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Pilny komunikat latającego w Polsce przewoźnika
Świat
Krzysztof Gawkowski
"Nie chce mi się wierzyć". Wicepremier o możliwym kroku Nawrockiego
Polska
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
BIZNES
Serhij Kysłycia (w prawej) i Andrij Jermak podczas niedzielnych negocjacji w Genewie
Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie. Zełenski: chcę, by nie było plotek ani spekulacji
Świat
45 min
pc
Chętnie spotka się z prezydentem. "Za dużo jest we mnie, jako ojcu, emocji, żebym zostawił tę sprawę"
#BezKitu
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica