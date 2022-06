Ukraina. Ambasador USA przy OBWE: Rosja urządziła w Chersoniu laboratorium horrorów Kremla

- Chersoń to laboratorium horrorów Kremla. Każdego dnia, gdy Chersoń pozostaje pod rosyjską kontrolą, Kreml pracuje nad tym, by zrealizować swój plan wymienienia demokratycznego rządu, wolnej prasy i społeczeństwa obywatelskiego na państwo w prokremlowskim stylu, które upokarza mieszkańców, narusza prawa człowieka i uprowadza, torturuje i bądź lub zabija tych, których Kreml uznaje za zbędnych - kontynuował Michael Carpenter.

Dodał, że okupacyjna władza próbuje zmusić do współpracy lokalnych polityków i działaczy, używając do tego szantażu, nielegalnego pozbawiania wolności oraz gróźb porwania bliskich. Amerykański dyplomata zaznaczył, że w tym samym czasie mieszkańcy Chersonia są odcięci od internetu, przez co nie mają dostępu do wiarygodnych źródeł informacji i stron ukraińskiego rządu.