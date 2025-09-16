Dronem w cywilny budynek. "Tak Rosja prowadzi wojnę"

Rosyjskie drony uderzeniowe zaatakowały Charków we wtorek rano. Trafiły między innymi w budynek administracyjny uczelni farmaceutycznej.
"Ten obiekt nie miał żadnego związku z przemysłem obronnym czy wojskowym. To budynek cywilny" - relacjonował przebywający w tym miejscu szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Poinformował, że kilka osób znajdujących się w pobliżu budynku zostało rannych.
Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, opublikował nagranie, pokazujące moment uderzenia rosyjskiego drona. "Tak Rosja prowadzi wojnę. Kolejny atak na zwykłą dzielnicę Charkowa" - napisał Jermak.
Charków, położony w pobliżu granicy z Rosją, jest systematycznie ostrzeliwany przez siły rosyjskie.
Według ukraińskich władz i wojskowych, celem skoordynowanych rosyjskich ataków Charkowa - zarówno z powietrza, jak i z użyciem artylerii - jest zmuszenie mieszkańców do ucieczki i przesiedlenia.
Autorka/Autor: tas/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Prokuratura Ukrainy