Relacja ze schronu w mieszkaniu w Charkowie. "Dobra myśl i dobra modlitwa czyni cuda"

Miasto jest zrujnowane, niektóre dzielnice są nie do opisania, prawie półtora tysiąca budynków jest zniszczonych, ludzie uciekli - tak sytuację w Charkowie opisywał w sobotnich "Faktach po Faktach" profesor Taras Golopych, który zdecydował się pozostać w swoim domu, mimo nieustannych rosyjskich ataków. - Trzeba brać pod uwagę, że jeszcze będzie bardzo ciężko, zginie wielu ludzi. To dopiero początek - ocenił.

W Charkowie - który przed inwazją rosyjską był drugim, co do wielkości miastem Ukrainy - zrujnowanych zostało setki wielopiętrowych bloków mieszkalnych, zniszczono także dziesiątki przedszkoli, szkół i szpitali. Miasto jest ostrzeliwane niemal codziennie od czasu, gdy rozpoczęły się działania wojskowe na pełną skalę. Gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był w sobotę profesor Taras Golopych, prorektor Collegium Humanum i mieszkaniec Charkowa.

"Miasto jest zrujnowane"

- Dzisiaj była cisza - powiedział, zapytany o aktualną sytuację w mieście. Zaznaczył jednak, że "sytuacja zmienia się bardzo szybko". - Istnieje niebezpieczeństwo, że Charków będzie ponownie bombardowany tak jak na początku wojny - dodał. Prof. Golopych mówił, że "miasto jest zrujnowane, niektóre dzielnice są nie do opisania, prawie półtora tysiąca budynków jest zrujnowanych, ludzie uciekli". - U mnie w mieszkaniu mieszka mój przyjaciel i jego żona, we czwórkę teraz mieszkamy u mnie - relacjonował. - Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy schodzić do piwnicy. Mamy tutaj takie jakby schronisko - opisywał. Jak mówił, podzielili mieszkanie tak, by każdy miał kąt dla siebie. Jemu przypadła łazienka. - Dobra myśl i dobra modlitwa czyni cuda - powiedział gość "Faktów po Faktach".