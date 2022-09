Brytyjski resort obrony: Rosjanie "niemal na pewno" przenieśli okręty podwodne z Krymu

W związku ze zwiększeniem ukraińskich możliwości do ataków dalekiego zasięgu rosyjska Flota Czarnomorska niemal na pewno przeniosła okręty podwodne z portu w Sewastopolu na okupowanym Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim - napisano w codziennej aktualizacji danych wywiadowczych brytyjskiego ministerstwa obrony. Resort przypomniał, że ostatnio doszło do ataków na dowództwo Floty Czarnomorskiej na Krymie.