Dziesiątki ofert, Kijów odmawia. Tej broni nie można kupić za pieniądze

Ukraiński dron P1 Sun

Pierwsze irańskie drony uderzeniowe Shahed-136 pojawiły się nad Ukrainą jesienią 2022 roku, kilka miesięcy po wybuchu agresji zbrojnej Rosji. Natychmiast stały się prawdziwą zmorą ukraińskiej obrony powietrznej. Atakowały na skalę masową, zarówno obiekty wojskowe, jak i cywilne.

Ukraińcy używali do strącania Shahedów wszystkiego, co mieli: zarówno drogich, zachodnich rakiet, jak i broni strzeleckiej i działek automatycznych. Bezzałogowców było jednak coraz więcej, a Rosjanie zaczęli tysiącami tworzyć własne ich wersje. Największy z zakładów produkcji powstał w Tatarstanie, gdzie drony powstają w hangarach o powierzchni sześciu boisk piłkarskich.

Władze w Kijowie musiały więc szukać nowych sposobów na walkę z nękającymi całe państwo dronami. I znalazły. Tak powstała technologia, która właśnie okazuje się pożądana na całym świecie.