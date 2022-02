Ukraina zaatakowana przez Rosję. Kijów i Londyn o stratach Rosjan

Od początku ataku na Ukrainę po stronie rosyjskiej odnotowano 800 ofiar - przekazał resort obrony w Kijowie, podsumowując straty zadane przeciwnikowi. CNN podkreślił, że nie jest jasne, czy ukraińskie ministerstwo odniosło się jedynie do zabitych, czy także do rannych. Tymczasem szef brytyjskiego resortu obrony przekazał, że według szacunków Londynu Rosja straciła ponad 450 żołnierzy.

Brytyjskie szacunki: Rosja straciła ponad 450 żołnierzy

Atak Rosji na Ukrainę

Przedstawiciel ukraińskiego resortu obrony poinformował, że w trakcie pierwszego ostrzału Rosja odpaliła ponad 100 pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu, pocisków manewrujących i wystrzeliwanych z okrętów na Morzu Czarnym. W pierwszym ataku wzięło udział co najmniej 75 rosyjskich myśliwców i bombowców.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do światowych liderów o pomoc w przeciwstawieniu się rosyjskiej agresji. Podkreślił, że jeśli ta pomoc nie nadejdzie, to "jutro wojna zapuka do drzwi" innych państw.