Sekretarz stanu i szef Pentagonu w Ukrainie. Waszyngton zapowiada powrót dyplomatów do Kijowa

Szef amerykańskiej dyplomacji i sekretarz obrony USA odwiedzili w niedzielę Kijów. Antony Blinken i Lloyd Austin spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim innymi wysokimi urzędnikami ukraińskim. Ogłosili stopniowy powrót amerykańskich dyplomatów do Ukrainy. Poinformowali również o zwiększeniu pomocy dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa. Agencja Reutera donosi, powołując się na anonimowego urzędnika, że w poniedziałek Waszyngton mianuje nowego ambasadora Ukrainy. Stanowisko to pozostawało nieobsadzone od ponad dwóch lat.

Powrót amerykańskich dyplomatów do Kijowa

Amerykańscy dyplomaci opuścili ambasadę w Kijowie prawie dwa tygodnie przed inwazją Rosji rozpoczętą 24 lutego, przenosząc część swoich zadań do Lwowa, a następnie do Polski. W nadchodzącym tygodniu amerykańscy dyplomaci wznowią "codzienne podróże" przez granicę do Lwowa, a urzędnicy planują powrót do misji w Kijowie - poinformował anonimowo urzędnik Departamentu Stanu USA.