Andrij Kostin nowym prokuratorem generalnym Ukrainy

Andrij Kostin, prawnik z wykształcenia, wcześniej był przewodniczącym parlamentarnej komisji ds. polityki prawnej. Został wybrany do Rady Najwyższej z listy partii Sługa Narodu i jest uważany za bliskiego współpracownika szefa biura prezydenta Andrija Jermaka - podała ukraińska sekcja BBC.

Wcześniej w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt dotyczący nominowania na stanowisko prokuratora generalnego Andrija Kostina. Dzień wcześniej o obsadzenie tego wakatu zaapelowały władze USA, podkreślając rolę prokuratora generalnego w walce z korupcją.

Ogłoszone dymisje

Stany Zjednoczone wezwały we wtorek Ukrainę do wybrania wiarygodnego prokuratora generalnego, apelując jednocześnie do władz w Kijowie o wznowienie wysiłków na rzecz walki z korupcją.