Najpierw wyprowadzili go z polskiego samolotu, potem eskortowali przez lotnisko. Nagranie z zatrzymania

Unia Europejska wezwała Rosję do natychmiastowego uwolnienia aktywisty Andrieja Piwowarowa. Były szef ruchu Otwarta Rosja został zatrzymany na lotnisku w Petersburgu. Agencja Reutera opublikowała nagranie z eskortowania opozycjonisty przez agentów służb bezpieczeństwa.

"Ten przypadek nie jest odosobnionym incydentem, ale potwierdza stałą tendencję ograniczania przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego, opozycji i głosów krytycznych, a także niezależnych mediów w Federacji Rosyjskiej" - podano we wtorkowym oświadczeniu rzecznika Komisji Europejskiej.

O swoim zatrzymaniu na lotnisku w Petersburgu, do którego doszło w poniedziałek wieczorem, Andriej Piwowarow, były szef ruchu związanego ze znanym Krytykiem Kremla i byłym szefem Jukosu Michaiłem Chodorkowskim, poinformował osobiście, we wpisie na Twitterze. "Właśnie ściągnęli mnie z samolotu w Pułkowie. Leciałem na urlop. Gdy przechodziłem kontrolę celną, nie było żadnych pytań. Rozpoczęło się już kołowanie, gdy nagle 'stop'. Podjechali gliniarze i mnie zabrali z samolotu. Teraz jestem w oddziale FSB na lotnisku Pułkowo" - przekazał. Piwowarow miał lecieć do Warszawy.

Prawniczka aktywisty Anastasija Burakowa powiedziała dziennikarzom, że powodem wszczęcia sprawy karnej jest wpis z lata 2020 roku. Piwowarow pojechał wówczas do Krasnodaru, gdzie pomagał w kampanii wyborczej aktywistki Jany Antonowej. Na Facebooku opozycjonista napisał, że niezbędna jest zbiórka funduszy na agitację. Sprawę karną wszczęto 29 maja, dwa dni po decyzji o likwidacji rosyjskich struktur Otwartej Rosji. - 29 maja sprawa została wszczęta, do 31 maja nikt z nim się nie skontaktował, w żaden sposób się nie ujawnił, a potem to demonstracyjne zatrzymanie w stylu Łukaszenki, kiedy samolot jest zatrzymywany przy starcie - powiedziała Burakowa, cytowana przez Echo Moskwy.

W odpowiedzi na oficjalny powód w sprawie wszczęcia sprawy karnej na Twitterze aktywisty pojawił wpis: "Sprawa została wszczęta 29 maja z powodu wpisu z sierpnia 2020 roku. Jedynym powodem, jaki widzę, są wybory. Nie ukrywałem, że chcę wziąć udział w wyborach (do parlamentu - red.), negocjowałem z (opozycyjnym ugrupowaniem - red.) Jabłoko.

We wtorkowym nagraniu udostępnionym przez agencję Reutera, sfilmowanym przez naocznego świadka, widać grupę agentów służb bezpieczeństwa, eskortujących Piwowarowa po jego zatrzymaniu.

Andriej Piwowarow (na zdjęciu w środku) prowadzony przez agentów służb bezpieczeństwa na lotnisku Pułkowo pauldais/instagram

Kampania przed wyborami

W środę na Twitterze aktywisty podano, że jest już w Krasnodarze, gdzie zostało wszczęte śledztwo. Prawdopodobnie także w środę tamtejszy sąd zdecyduje o jego aresztowaniu.

Jak informowała wcześniej agencja Interfax, zatrzymanie Piwowarowa może mieć związek z zaangażowaniem Otwartej Rosji, uznanej przez władze za "organizację niepożądaną", w kampanię przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi. Zwolennicy prezydenta Władimira Putina uważają, że finansowana przez Chodorkowskiego organizacja "prowadzi celową dyskredytację kandydatów cieszących się poparciem Kremla".

Michaił Chodorkowski, krytyk Kremla i twórca ruchu Otwarta Rosja Shutterstock

"Rzecz niespotykana"

Na zatrzymanie opozycjonisty, którego wyprowadzono z samolotu PLL LOT, "będziemy reagować na gruncie prawa międzynarodowego i lotniczego, właściwie i adekwatnie" - powiedział w środę społeczny doradca prezydenta Paweł Mucha. Pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy zatrzymanie to "kolejna prowokacja", wskazał na komentatorów oceniających, że to "pokaz siły" oraz zwracających uwagę, że "pasażer tego samolotu przechodził przecież normalną odprawę". - Więc to zatrzymanie, czy dalsze czynności podejmowane potem, jak samolot zaczął kołować, wydają się nieracjonalne, jeżeli patrzymy na to obiektywnie - ocenił.

Prezydencki doradca stwierdził, że "z drugiej strony trzeba to wyjaśnić z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa lotniczego". Przypomniał, że we wtorek MSZ "uruchomił odpowiednie działania". - Bo to jest rzecz niespotykana, ale odnosimy ją także w kontekście tych działań Rosji, które w ostatnim czasie mają miejsce - podkreślił.

Na pytanie, jaka powinna być odpowiedź strony polskiej na wydarzenie w Petersburgu oraz na wcześniejsze wymuszenie lądowania w Mińsku polskiego samolotu Ryanair, z białoruskim opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie, gdyż do tej pory reakcje wydają się "żadne", Paweł Mucha odpowiedział. - Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie analizował dane, które zostały przekazane przez PLL LOT. MSZ będzie to analizował pod kątem prawnym, na pewno tutaj we współpracy z Biurem Polityki Międzynarodowej, BBN-em, jeżeli chodzi o służby prezydenta. I będziemy reagować na gruncie prawa międzynarodowego, też właściwie i adekwatnie.

Jak dodał, "komentatorzy zwracają uwagę, że takie rzeczy rzadko dzieją się przypadkiem". - Trudno tutaj się spodziewać jakiegoś przeoczenia, czy trudno tutaj się spodziewać jakiegoś zaskakującego zbiegu okoliczności - stwierdził.

Rzecznik o "sygnałach" pod adresem Rosji

To "sytuacja, która jest nieakceptowalna" - stwierdził ze swojej strony rzecznik polskiego rządu Piotr Müller pytany o zatrzymanie Piwowarowa w Programie Pierwszym Polskiego Radia. - Mam nadzieję, że kraje Europy Zachodniej, czy również Stany Zjednoczone, obserwują to, co się dzieje, bo przypominam, że to część z tych krajów próbuje dawać jakieś pozytywne sygnały wobec Rosji. Jak widać, te sygnały kompletnie nie są w Rosji pozytywnie przekładane na poprawę losu obywateli - zauważył Müller.

Jak przekazało PAP biuro prasowe PLL LOT, "w trakcie kołowania samolotu z Petersburga do Warszawy w poniedziałek kontrola ruchu lotniczego nakazała załodze zawrócenie na stanowisko postojowe. Dowódca samolotu musiał zastosować się do tego polecenia, bowiem znajdował się w rosyjskiej jurysdykcji".

Autor:tas\mtom

Źródło: Reuters, Echo Moskwy, PAP