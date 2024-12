Wprowadzanie uchwały "drzwiami kuchennymi". Hermeliński: to niedopuszczalne

Nie wiem, co ulęgło się w głowie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, to rzecz niezrozumiała - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW. Odniósł się w ten sposób do działań sędziego Sylwestra Marciniaka, który domaga się podjęcia ponownej uchwały w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości.

Państwowa Komisja Wyborcza zebrała się 16 grudnia, aby zająć się decyzją nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która postanowiła uwzględnić skargę PiS na odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego tej partii. PKW odroczyła podjęcie decyzji w sprawie sprawozdania do czasu "systemowego uregulowania statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i sędziów przez konstytucyjne władze RP".

CZYTAJ WIĘCEJ: PKW odroczyła decyzję w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego PiS

Ryszard Kalisz, członek PKW, który głosował za odroczeniem decyzji, był gościem sobotnich "Faktów po Faktach" w TVN24, gdzie powiedział, że otrzymał w sobotę e-mail od Krajowego Biura Wyborczego informujący, że przewodniczący PKW Sylwester Marciniak "zarządził tryb obiegowy podjęcia uchwał do poniedziałku do godziny 12.". Dodał, że wśród wypunktowanych w wiadomości "nieistotnych uchwał" znajduje się uchwała nr 7 o tytule "KW PiS po SN".

Członek PKW wyjaśnił, że pod tą nazwą kryje się załączona uchwała w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku, w której sprawie PKW podjęła decyzję o odroczeniu decyzji. Ryszard Kalisz zgodził się z sugestią prowadzącego program, że Sylwester Marciniak chce "tylnymi drzwiami" wprowadzić uchwałę.

Hermeliński: to rzecz niezrozumiała

Sprawę komentował w niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący PKW.

Odnosząc się do działań sędziego Marciniaka, o których mówił Ryszard Kalisz, stwierdził, że jest to dla niego "rzecz niezrozumiała". - Tego nigdy nie było. Oczywiście w regulaminie PKW jest możliwość tego obiegowego systemu przyjmowania pewnych uchwał. Ale to zostało wprowadzone po to, żeby na przykład w jakichś drobnych technicznych sprawach, (...), sędziowie nie musieli przyjeżdżać, bo część z nich mieszka poza Warszawą - tłumaczył.

- Ale to nie dotyczyło spraw fundamentalnych, jak na przykład ocena sprawozdań, co jest jedną z głównych kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej - dodał.

Hermeliński: nie rozumiem postawy przewodniczącego PKW

Hermeliński zapytany został, czy gdyby teraz zasiadał w PKW, to czy w takiej sytuacji wziąłby udział w takim "obiegowym trybie przyjęcia uchwały". - Mógłbym wziąć udział tylko na zasadzie negowania tego, oczywiście niczego nie podpisując - odparł.

- Przepraszam za słowo, ale nie wiem, co ulęgło się w głowie pana przewodniczącego (Marciniaka - red.). Mogę domyślać się, że intencja jest taka, że może w tym rozgardiaszu przedświątecznym któryś z członków PKW może machnie ręką i dla świętego spokoju podpisze, inny nie zauważy, bo tam jest podobno dziewięć projektów uchwał - mówił dalej Hermeliński. Dodał, że "to jest niedopuszczalny tryb". - Naprawdę tego nie rozumiem - przyznał.

- Znam sędziego Marciniaka, to jest dobry sędzia, ale żeby posuwać się do tego rodzaju sytuacji i próbować drzwiami kuchennymi wprowadzić taką uchwałę i podważyć uchwałę, która została prawomocnie podjęta w poniedziałek, to dla mnie rzeczywiście rzecz niezrozumiała. To jest niedopuszczalne, tak nie powinien postępować przewodniczący PKW - podkreślił gość TVN24.

Autorka/Autor:mjz/akw

Źródło: TVN24