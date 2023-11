Tydzień w Ukrainie. Wojna wkracza w "przedłużającą się fazę", Rosjanie "przejęli inicjatywę" i szykują się do nowych ataków

Po niemal dwumiesięcznej przerwie Rosjanie zaatakowali Kijów z użyciem pocisku balistycznego Iskander. Estoński wywiad przekazał, że Rosjanie "przejęli inicjatywę" w obwodach donieckim i ługańskim. Ciężkie walki toczą się w rejonie Awdijiwki, gdzie siły rosyjskie przygotowują się do nowej fali ataków. Podsumowujemy miniony tydzień walk w Ukrainie.

Rosjanie zaatakowali Kijów rakietą balistyczną Iskander w sobotę rano, po 52-dniowej przerwie . Kijowskie władze relacjonowały, że pocisk do stolicy nie doleciał. Został zestrzelony "na podejściu do miasta". Dwie kolejne rosyjskie rakiety spadły na polu w obwodzie kijowskim. Znaczących strat nie odnotowano. Fala uderzeniowa uszkodziła jedynie kilka prywatnych budynków.

Kierunki, gdzie Rosjanie poczynili postępy

Rosjanom udało się "przejąć inicjatywę"

"W ciągu ostatniego tygodnia siły rosyjskie atakowały pozycje ukraińskie średnio 64 razy na dobę. Rosjanie mają wystarczającą liczbę żołnierzy i sprzętu, aby utrzymać wojska ukraińskie w ciągłym napięciu. Przejęli inicjatywę w obwodach ługańskim i donieckim. To pokazuje, że cele Rosji się nie zmieniły: okupacja obu obwodów w ich granicach administracyjnych pozostaje zadaniem priorytetowym" - przekazały w komunikacie estońskie służby, cytowane przez portal estońskiego nadawcy ERR.

Mer Awdijiwki Witalij Barabasz mówił telewizji Espreso, że siły rosyjskie przygotowują się do nowych ataków na miasto. - Pierwsza fala różniła się od drugiej, a trzecia będzie inna od poprzednich. Obecnie okupanci zgromadzili duże zapasy sprzętu i ludzi, jednak warunki pogodowe nie pozwalają na większe natarcie. Gdy tylko ziemia wyschnie, na pewno ruszą - stwierdził.

Walki o Awdijiwkę. Zdjęcie z 26 października Vlada Liberova / Libkos via Getty Images

Wojna wkracza w "przedłużającą się fazę"

"Trwająca już czwarty miesiąc kontrofensywa ukraińskich sił zbrojnych na południu napotkała nie tylko ciągłe kontrataki Rosjan, którzy nie oszczędzają żołnierzy w czasie szturmów, ale także ogromne pola minowe i inne przeszkody, co znacznie spowolniło postęp w kierunku z Zaporoża do Melitopola i Berdiańska. Tym bardziej, że Ukraińcy posuwają się do przodu przy braku przewagi powietrznej" - napisał portal.