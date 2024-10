Tak wyglądał moment ataku w Turcji. Nagrania

W środę na terenie tureckiej firmy z branży lotniczej i obronnej TUSAS w Ankarze doszło do ataku terrorystycznego. Moment zdarzenia zarejestrowały kamery przemysłowe. Na nagraniach widać dwóch napastników uzbrojonych w broń długolufową i uciekających przed nimi ludzi.

Na terenie tureckiej firmy z branży lotniczej i obronnej TUSAS w Ankarze doszło w środę do ataku terrorystycznego . Lokalne media informują o eksplozjach i strzelaninie. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przekazał, że zginęły cztery osoby, a czternaście zostało rannych. Nie żyje też dwóch napastników.

Z informacji mediów w Ankarze wynika, że do ataku doszło w trakcie zmiany dyżuru pracowników ochrony. Telewizja NTV podała, że grupa napastników dotarła do kompleksu firmy lotniczej taksówką. Co najmniej jeden z napastników zdetonował bombę przed bramą, po czym innym udało się wejść na teren TUSAS.