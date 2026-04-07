Strzały w pobliżu izraelskiego konsulatu. Władze o pierwszych ustaleniach

Do zdarzenia doszło we wtorek w pobliżu izraelskiego konsulatu w Stambule. Na nagraniu udostępnionym przez Reutersa widać policjanta wyciągającego broń. W tle słychać odgłosy strzałów.
Jak przekazał cytowany przez Reutersa gubernator miasta Davut Gul, jeden napastnik zginął, a dwóch zostało rannych. Według doniesień mediów lekko poszkodowanych jest dwóch policjantów.
Wcześniejsze doniesienie wskazywały na trzy ofiary śmiertelne.
Wszczęto śledztwo w sprawie strzelaniny w Stambule
Reuters podał, że w okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Źródła agencji przekazały, że obecnie w Turcji nie ma żadnych izraelskich dyplomatów.
Minister sprawiedliwości kraju poinformował, że zostanie wszczęte śledztwo, do którego wyznaczono trzech prokuratorów.
Dwóch z trzech napastników - jak przekazał cytowany przez Reutersa minister spraw wewnętrznych Turcji - było braćmi.
