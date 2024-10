Śmierć 12 niemowląt. Media: przyczyną mogła być próba wyłudzenia pieniędzy przez lekarzy

Według śledczych podejrzani stosowali dwie metody, by pobierać z Systemu Ubezpieczeń Społecznych (SGK) 8 tys. lir tureckich (233 USD) dziennie za pacjenta. Po pierwsze, umieszczano zdrowe noworodki na oddziałach neonatologicznych w prywatnych szpitalach, z którymi współpracowano. Do systemu wprowadzano fałszywe wyniki badań krwi małych pacjentów, by sprawić wrażenie, że dzieci są chore.

Dzwoniły, by ratować dzieci

Ministerstwo ochrony zdrowia wykryło 12 przypadków podejrzanych zgonów noworodków. Niektóre zmarłe niemowlęta miały cierpieć na niedobór białka i witamin. Niedoświadczone pielęgniarki, by ratować dzieci, musiały dzwonić do lekarzy, których nie było na miejscu - relacjonował serwis. Osman Kucukosmanoglu, szef Stambulskiej Izby Medycznej, jest jednak sceptyczny wobec medialnych doniesień. Uznał, że "nie jest to możliwe, by ta sprawa miała taki wymiar". Przyznał jednak, że w związku z brakiem miejsc dzieci bywają przenoszone do prywatnych placówek.