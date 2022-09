Erdogan: Putin chce wojnę zakończyć tak szybko, jak to tylko możliwe

Władimir Putin chce zakończyć wojnę z Ukrainą tak szybko, jak to tylko możliwe - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji PBS prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Turecki przywódca spotkał się kilka dni wcześniej z prezydentem Rosji w uzbeckiej Samarkandzie.

- W Uzbekistanie spotkałem się z prezydentem (Władimirem) Putinem i przeprowadziliśmy bardzo obszerne dyskusje. I on pokazuje mi, że chce tę (wojnę) zakończyć tak szybko, jak to tylko możliwe. Takie było moje wrażenie, ponieważ to, jak obecnie wyglądają sprawy, jest dość problematyczne - stwierdził Recep Tayyip Erdogan w wyemitowanym w poniedziałek programie.