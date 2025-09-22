Logo strona główna
Świat

Uprzedzili ruch Erdogana. Opozycja przedłużyła mandat lidera w obliczu fali represji

Zdjęcia uwięzionego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu
Kilkadziesiąt tysięcy zwolenników opozycji protestowało przeciwko nadużyciom władzy Racepa Tayyipa Erdogana (15.09.2025)
Źródło: TVN24
Turecka Republikańska Partia Ludowa, najsilniejsza siła opozycyjna w kraju, wybrała lidera na kolejne lata. Przyspieszone wybory wygrał obecny jej przewodniczący.

Republikańska Partia Ludowa (CHP) zorganizowała w niedzielę specjalny kongres, na którym jej delegaci przeprowadzili nowe wybory na lidera ugrupowania, by - jak podkreślono - uniemożliwić władzom zmianę kierownictwa partii.

Głosowanie podczas nadzwyczajnego kongresu partii w Ankarze
Głosowanie podczas nadzwyczajnego kongresu partii w Ankarze
Źródło: EPA/NECATI SAVAS

Był to manewr wyprzedzający spodziewany przez opozycję ruch prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Przedstawiciele CHP uważają, że ten planował odsunięcie obecnego kierownictwa przez sądy i zastąpienie go zatwierdzonym przez rząd powiernikiem.

Prokuratorzy oskarżyli CHP o oszustwa wyborcze, w tym kupowanie głosów i naruszenia proceduralne, podczas kongresu w 2023 roku, podczas którego stery nad partią objął Ozgur Ozel. CHP zaprzeczyła oskarżeniom, określając postępowanie sądowe jako motywowane politycznie. Rząd utrzymuje, że sądy w Turcji są bezstronne i wolne od wpływów politycznych, i podkreśla, że śledztwa w sprawie partii koncentrują się wyłącznie na korupcji.

Ozgur Ozel pozostał liderem tureckiej opozycji
Ozgur Ozel pozostał liderem tureckiej opozycji
Źródło: EPA/NECATI SAVAS

W ostatnich miesiącach w Turcji rozpoczęto dochodzenia przeciwko setkom urzędników i członków CHP, część z nich trafiła do aresztu. W marcu zatrzymano, a następnie aresztowano na czas postępowania Ekrema Imamoglu - polityka uważanego za głównego politycznego rywala prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Imamoglu został następnie wybrany przez CHP na jej kandydata w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Zdjęcia uwięzionego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu
Zdjęcia uwięzionego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu
Źródło: EPA/NECATI SAVAS

Zatrzymanie byłego burmistrza Stambułu wywołało w Turcji największą od ponad dekady falę protestów.

Zdjęcie z 29 marca 2025 roku
Tłumy na wiecu poparcia dla Imamoglu w Stambule
Źródło: EPA/TOLGA BOZOGLU

Na początku września sąd w Stambule usunął ze stanowiska Ozgura Celika, przewodniczącego struktur CHP w największej tureckiej metropolii. Decyzją sądu pod zarzutem oszustw wyborczych anulowano kongres, który wyłonił w 2023 roku Celika.

Sąd orzekł, że głosy delegatów na kongresie CHP w Stambule były uzależnione od wpłat gotówkowych, a zatem członkowie zarządu wybrani na kongresie powinni zostać usunięci.

Autorka/Autor: FC/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/NECATI SAVAS

