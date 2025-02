Prezydent Turcji zabrał głos w sprawie nadużywania mediów społecznościowych przez dzieci. Mówił o "uzależnieniu od ekranu" przypominającym "zarazę". Swoje uwagi Recep Tayyip Erdogan wygłosił w nawiązaniu do planów wprowadzenia ograniczeń wiekowych dla użytkowników popularnych platform. Te obowiązują już w niektórych państwach.

Recep Tayyip Erdogan zasugerował w poniedziałek, że rząd w Ankarze może objąć media społecznościowe nowymi regulacjami. - Rozważamy różne przepisy, w tym bardziej rygorystyczny monitoring platform do udostępniania treści i nałożenie ograniczenia wiekowego na ich użytkowników - przyznał, w cytowanej przez serwis Hurriyet Daily News wypowiedzi, prezydent Turcji .

Turcja planuje ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych

Dzień po wystąpieniu Erdogana do sprawy odniosła się ministra rodziny i spraw socjalnych Turcji Mahinur Özdemir Göktaş. Polityczka przekazała, że prace nad regulacjami mediów społecznościowych są już "niemal ukończone". Pytana o charakter przepisów stwierdziła, że miałyby one wprowadzić obowiązek weryfikacji wieku użytkowników i zapewnić więcej narzędzi do kontroli rodzicielskiej. Zgodnie z zapowiedziami ministry "prace prowadzone są na dwóch etapach". Jeden dotyczy dzieci poniżej 13. roku życia, a drugi młodzieży w wieku 13-16 lat.