Świat

Dziesiątki tysięcy protestujących. Aresztowany burmistrz zapowiada "koniec ery"

Turcja. Protesty w Ankarze
Kilkadziesiąt tysięcy zwolenników opozycji protestowało przeciwko nadużyciom władzy Racepa Tayyipa Erdogana
Źródło: TVN24
Kilkadziesiąt tysięcy Turków zebrało się w niedzielę w Ankarze, by protestować przeciwko nadużyciom władzy przez rząd prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Opozycyjna Republikańska Partia Ludowa (CHP) podkreśla, że władze wykorzystują politycznie system wymiaru sprawiedliwości.

Sąd ma w poniedziałek podjąć decyzje o ewentualnym unieważnieniu kongresu CHP z 2023 roku. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że werdykt ten może spowodować zmiany w partii, wpłynąć na rynki finansowe i datę wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Turcji zaplanowanych na 2028 rok. Sąd może także przełożyć decyzje w tej sprawie.

Protest w Ankarze
Protest w Ankarze
Źródło: PAP/EPA/NECATI SAVAS

Na niedzielnym wiecu lider CHP Ozgur Ozel ocenił, że rząd próbuje zachować władzę poprzez podważanie norm demokratycznych i stłumić sprzeciw wyrażony w zwycięstwach opozycji w lokalnych wyborach w ubiegłym roku.

Lider CHP Ozgur Ozel przemawiający podczas protestu w Ankarze
Lider CHP Ozgur Ozel przemawiający podczas protestu w Ankarze
Źródło: PAP/EPA/NECATI SAVAS

Protesty w Turcji. Odczytano list aresztowanego Imamoglu

W marcu tego roku zatrzymano, a następnie aresztowano na czas śledztwa Ekrema Imamoglu - polityka uważanego za głównego politycznego rywala prezydenta Erdogana. Imamoglu został następnie wybrany przez CHP na jej kandydata w wyborach prezydenckich.

"W imię ludzkości, w imię sumienia...". Dramatyczny apel w sprawie Gazy

"W imię ludzkości, w imię sumienia...". Dramatyczny apel w sprawie Gazy

Trzej opozycyjni burmistrzowie zatrzymani. "Nie ugniemy się"

Trzej opozycyjni burmistrzowie zatrzymani. "Nie ugniemy się"

W liście przesłanym przez Imamoglu z więzienia i odczytanym na wiecu, opozycjonista ostrzegł, że rząd stara się z góry ustalić wynik nadchodzących wyborów marginalizując oponentów. Oskarżył także rząd o podważanie demokracji poprzez wytaczanie umotywowanych politycznie procesów opozycjonistom.

Protest w Ankarze
Protest w Ankarze
Źródło: PAP/EPA/NECATI SAVAS

"Era 'ja' w tym kraju się skończy i epoka 'my' się rozpocznie. Jedna osoba przegra, ale wszyscy inni wygrają" - napisał Imamoglu, nawiązując najpewniej do Erdogana.

Opozycjonista został w marcu usunięty przez rząd z funkcji burmistrza Stambułu.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NECATI SAVAS

