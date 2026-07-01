Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wypadek autokaru w Turcji. Kilkunastu Polaków w szpitalu

|
Antalya-mapa-pozioma-1
Miejscowość Antalya na południu Turcji
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Google Maps
W mieście Antalya na południu Turcji samochód osobowy zderzył się z autobusem, którym podróżowało 30 Polaków. 12 z nich doznało lekkich obrażeń, trafili do szpitala - przekazał tvn24.pl rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Do wypadku, jak podały tureckie media, doszło w środę około godziny 5 rano czasu lokalnego w Antalyi. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że autobusem podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z nich odniosło lekkie obrażenia. Trafili do szpitala.

Wewiór przekazał, że polski konsul jest w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorami wycieczki. W zderzeniu, jak podają tureckie media, zginął kierowca samochodu osobowego.

Antalya na południu Turcji to popularny kurort, chętnie odwiedzany przez polskich turystów.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Źródło: tvn24.pl, lidergazete.com
Tagi:
Turcja
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Andrzej Duda
Andrzej Duda łączy politykę i biznes. Nowa rola byłego prezydenta
BIZNES
Zderzenie pod Sochaczewem
Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński
Grill u Morawieckiego. Kaczyński "nie dostał wiadomości"
Zespół autorów
Aleksandra SapetaKonrad PiaseckiArleta Zalewska
imageTitle
Sprzedał wszystko, by ratować rodzinę. Poruszająca historia bohatera Paragwaju
EUROSPORT
BANGKOK, TAJLANDIA-LUT 1, 2026: Mężczyzna bez koszulki
Bez koszulki w mieście. Czy grozi za to mandat?
Polska
shutterstock_2604585755
Zmiany dla Ukraińców od 1 lipca. "Nie poradzą sobie"
BIZNES
Chłopiec zginął po upadku z quada
14-latek zmarł po upadku z quada
Lublin
shutterstock_1825629755
Xbox na celowniku. Microsoft szykuje dużą redukcję zatrudnienia
BIZNES
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują nad krajem
METEO
Rada Najwyższa Ukrainy
Ukraina zbuduje Panteon Narodowy. "Najlepsi synowie i córki naszego narodu"
Świat
imageTitle
Hurkacz walczy o trzecią rundę. Jest faworytem
RELACJA
imageTitle
Kwiatkowski w składzie na Tour de France. "Wydawało się prawie niemożliwe"
EUROSPORT
Półtoraroczne dziecko zatrzaśnięte w aucie
Zapomniała o kluczykach, zatrzasnęła w aucie synka
Wrocław
Zakład pogrzebowy w Paryżu
Zakłady pogrzebowe przepełnione po fali upałów. "Musiałem odmówić przyjęcia 150 ciał"
Świat
Auto utonęło w rzece
Z tonącego auta wyciągnęli trzy osoby
Wrocław
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Uważajmy. Tu IMGW podwyższył stopień ostrzeżeń
METEO
Groźny wypadek na quadzie
Był pijany, zabrał na przejażdżkę sąsiada i jego syna. Doszło do wypadku. Wyrok
Katowice
Polski MiG-29
"Słabo to idzie". Kulisy rozmów z Ukrainą
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiAleksandra Sapeta
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Koniec dopłat do paliw uderzy w inflację. Ekspert ostrzega
BIZNES
Daveigh Chase
35-letnia aktorka nie żyje. Podano przyczynę śmierci
ulewa ulica samochód
Alert RCB dla kolejnego województwa
METEO
"Inwestycje Koalicji Obywatelskiej w praktyce"? Co to za rondo
"Pewnie jakiś szwagier zarobił przy okazji". Czyja to inwestycja
Zuzanna Karczewska
laweta
Czterej oskarżeni, 86 oszustw na "lawetę"
Opole
imageTitle
Elita wspinaczki w Krakowie. Transmisja w TVN, Eurosporcie 2, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Warszawski Szpital Południowy
Trzecie śledztwo w Szpitalu Południowym na horyzoncie
WARSZAWA
imageTitle
Jagiellonia zarobi grube miliony. Sprzedała kolejnego 19-latka
EUROSPORT
Nawalnice
Zalane szpitale i centrum handlowe, uszkodzone dachy. Po nawałnicach
METEO
Sejm
Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Sondaż
Polska
Anthropic
Wielki zwrot w sprawie Anthropic. USA odblokowały zaawansowane modele AI
BIZNES
Zaginiona Kaja Kojder-Demska
Zaginęła aktywistka, jej telefon jest nieaktywny
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica