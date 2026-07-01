Świat Wypadek autokaru w Turcji. Kilkunastu Polaków w szpitalu Justyna Sochacka |

Miejscowość Antalya na południu Turcji Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Do wypadku, jak podały tureckie media, doszło w środę około godziny 5 rano czasu lokalnego w Antalyi. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że autobusem podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z nich odniosło lekkie obrażenia. Trafili do szpitala.

Wewiór przekazał, że polski konsul jest w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorami wycieczki. W zderzeniu, jak podają tureckie media, zginął kierowca samochodu osobowego.

Antalya na południu Turcji to popularny kurort, chętnie odwiedzany przez polskich turystów.