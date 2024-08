Turbulencje samolotu do Londynu. Są ranni

Dwoje członków załogi zostało rannych w wyniku turbulencji w trakcie lotu z Korfu do Londynu. Pilot samolotu linii EasyJet zdecydował o lądowaniu w Rzymie, gdzie poszkodowanymi zajęły się służby medyczne.

Airbus A320 linii EasyJet wystartował w poniedziałek z lotniska na Korfu i miał wylądować na londyńskim lotnisku Gatwick. We włoskiej przestrzeni powietrznej samolot wpadł w turbulencje. Rzecznik EasyJet poinformował w oświadczeniu, że spowodowały one "obrażenia u dwóch członków personelu pokładowego". Dodał, że w rezultacie kapitan podjął decyzję o lądowaniu na lotnisku w Rzymie, gdzie członkami załogi zajęły się służby medyczne.

Rzecznik EasyJet wskazał, że samolot "wylądował normalnie" w stolicy Włoch, a pasażerowie "otrzymali wsparcie w terminalu". Przekazał także, że zastępcza załoga oraz inna maszyna zostały przygotowane, by kontynuować lot do Londynu. Jak pisze CNN, pasażerowie przylecieli do Wielkiej Brytanii tego samego dnia.