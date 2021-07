21 ciał wyłowionych z morza. Łódź z imigrantami wywróciła się u wybrzeża Tunezji

Migranci próbowali przedostać się nielegalnie do Europy - przekazała tunezyjska żandarmeria. Według niej uratowane osoby pochodzą z regionu Afryki subsaharyjskiej.

Jest to już drugi taki przypadek w ciągu dwóch dni. W sobotę co najmniej 43 migrantów zginęło po zatonięciu łodzi u wybrzeża Tunezji - informowała organizacja Czerwonego Półksiężyca. Łódź transportowała 127 osób, 84 udało się uratować. Według zeznań uratowanych rozbitków, łódź wypłynęła z wybrzeża koło miasta Zuwara na północnym zachodzie Libii "w noc z 28 na 29 czerwca", mając na celu dotarcie do Europy.