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Świat

Trzęsienie ziemi w Japonii. Rośnie tragiczny bilans ofiar

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Trzęsienie ziemi w Japonii
Trzęsienie ziemi w Japonii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIJI PRESS
W trzęsieniu ziemii na wyspie Kiusiu na południowym zachodzie Japonii zginęło 13 osób - przekazała premierka Japonii Sanae Takaichi. Trwa akcja ratunkowa i "wyścig z czasem".

- Według stanu na godzinę 8.30 (godzina 1.30 w Polsce) potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych - powiedziała w środę szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi. - Potwierdzono także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg - mówiła.

Wcześniej media informowały o śmierci co najmniej trzech osób. - Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar i wyrazy współczucia poszkodowanym - powiedziała Takaichi.

Premierka Japonii Sanae Takaichi na posiedzeniu sztabu kryzysowego
Premierka Japonii Sanae Takaichi na posiedzeniu sztabu kryzysowego
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS

Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi

W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 3,6 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Premierka podkreśliła, że jest to "wyścig z czasem", ponieważ wiele osób wciąż pozostaje uwięzionych pod gruzami. Akcji ratunkowej nie ułatwia pogoda - służby walczą również z bardzo wysokimi temperaturami dochodzącymi do 38 stopni Celsjusza.

Takaichi podziękowała służbom za prowadzoną bez przerwy akcję i zapewniła, że rząd robi "wszystko, co w jego mocy", by dostarczyć do schronisk żywność, wodę, generatory prądu i klimatyzatory.

Eksplozja w centrum handlowym, zniszczenia na wyspie

Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców, a blisko 37 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do lokalnych szpitali trafiło ok. 100 rannych.

Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w miejscowości Kashima, gdzie częściowo zawaliło się centrum handlowe Aeon, grzebiąc pod gruzami ludzi. Doszło tam do eksplozji, prawdopodobnie spowodowanej wyciekiem gazu. Według doniesień mediów zginęły dwie kobiety, a trzecia osoba jest w stanie krytycznym. Uratowano osiem osób, a władze wciąż ustalają liczbę zaginionych.

Miejsce trzęsienia ziemi w Japonii
Miejsce trzęsienia ziemi w Japonii
Źródło zdjęcia: Mapy Google

Poważne straty odnotowano również w fabryce papieru Nippon Paper w mieście Yatsushiro, gdzie runął wysoki komin. Agencja Kyodo poinformowała o wyciągnięciu spod gruzów dwóch osób, u których stwierdzono zatrzymanie pracy serca.W samym mieście zginęła jedna osoba w wyniku zawalenia się domu.

Trzęsienie ziemi w Japonii

Trzęsienie ziemii nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kiusiu w południowo-zachodniej Japonii we wtorek. Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godz. 16.30 czasu lokalnego (godz. 9.30 w Polsce). Według pierwszych informacji najsilniejszy z nich miał magnitudę 7,1 w skali Richtera, ale później została ona zmniejszona do 6,8.

Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie - rejestruje się tam ok. 20 proc. wszystkich wstrząsów o magnitudzie powyżej 6, a odczuwalne wstrząsy występują średnio co pięć minut, co daje nawet dwa tysiące takich zjawisk rocznie.

Źródło: tvn24.pl, The Independent, PAP
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Tagi:
JaponiaTrzęsienia ziemi
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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