Trump: Putin powinien przestać. Czas, by to się skończyło

Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym powtórzył po raz kolejny, że "jest bardzo rozczarowany" przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Myślę, że czas, by wojna się zakończyła - oświadczył.
Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło
Mówił, że Putin "walczy ciężko i długo, (Rosjanie) stracili milion żołnierzy". - Mimo ciężkiego bombardowania w ostatnich tygodniach, nie zdobyli prawie żadnego terytorium - dodał Trump.
- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, (poświęciła) ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium. Naprawdę myślę, że to czas, by to się skończyło - ocenił prezydent. - Putin powinien przestać - zaapelował.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL