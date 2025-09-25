Logo strona główna
Świat

Trump: Putin powinien przestać. Czas, by to się skończyło

Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło
Źródło: Reuters
Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium - powiedział prezydent USA Donald Trump. - Myślę, że czas, by to się skończyło. Putin powinien przestać - dodał.

Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym powtórzył po raz kolejny, że "jest bardzo rozczarowany" przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Myślę, że czas, by wojna się zakończyła - oświadczył.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło

Mówił, że Putin "walczy ciężko i długo, (Rosjanie) stracili milion żołnierzy". - Mimo ciężkiego bombardowania w ostatnich tygodniach, nie zdobyli prawie żadnego terytorium - dodał Trump.

- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, (poświęciła) ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium. Naprawdę myślę, że to czas, by to się skończyło - ocenił prezydent. - Putin powinien przestać - zaapelował.

pc

pc
Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

RosjaUSADonald TrumpUkrainaWładimir PutinAtak Rosji na Ukrainę
