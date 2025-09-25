Trump: Putin powinien przestać. Czas, by to się skończyło

Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym powtórzył po raz kolejny, że "jest bardzo rozczarowany" przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Myślę, że czas, by wojna się zakończyła - oświadczył.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło

Mówił, że Putin "walczy ciężko i długo, (Rosjanie) stracili milion żołnierzy". - Mimo ciężkiego bombardowania w ostatnich tygodniach, nie zdobyli prawie żadnego terytorium - dodał Trump.

- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, (poświęciła) ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium. Naprawdę myślę, że to czas, by to się skończyło - ocenił prezydent. - Putin powinien przestać - zaapelował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD