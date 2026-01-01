Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa

Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump pokazał makiety łuku triumfalnego
Źródło: Reuters
W Waszyngtonie rozpocznie się w ciągu dwóch miesięcy budowa nowego monumentu inspirowanego paryskim Łukiem Triumfalnym - zapowiedział amerykański prezydent Donald Trump. Ma uświetnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.

Informację podał we środę serwis Politico, powołując się na rozmowę telefoniczną z Trumpem, który przebywa w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

Prezydent USA wyjaśnił, że budowa pomnika, nazywanego "Łukiem Triumfalnym Trumpa", ma być sfinansowana ze środków prywatnych, w tym z funduszy pozostałych po realizacji nowej sali balowej w Białym Domu. Dokładna lokalizacja monumentu nie została jeszcze zatwierdzona, jednak rozważane jest usytuowanie go w pobliżu Pomnika Lincolna na terenie waszyngtońskiego National Mall. Biały Dom nie ujawnił dotąd szczegółów dotyczących kosztów inwestycji, ile czasu będzie trwała budowa ani tego, kto będzie odpowiedzialny za realizację projektu.

Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Trump: projekt będzie wspaniały

- Budowa jeszcze się nie zaczęła. Rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ten projekt będzie wspaniały - przyznał Trump.

"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany
"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany

Według Fox News, nie jest jasne, czy zgoda na budowę została wydana po formalnej procedurze zatwierdzeń podobnej do tej, jaką objęto Pomnik Praw Wyborczych Kobiet. Ten projekt, zatwierdzony jednogłośnie przez National Capital Planning Commission powstanie na National Mall w Constitution Gardens po wieloetapowym procesie opiniowania i konsultacji społecznych.

Ostatnim dużym monumentem wzniesionym na terenie waszyngtońskiego National Mall był Memoriał Martina Luthera Kinga odsłonięty w sierpniu 2011 roku.

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Donald TrumpUSA
imageTitle
Pęknięcie kości i naderwanie więzadła po fatalnym lądowaniu
EUROSPORT
AdobeStock_1725279783
Pięciu lekarzy, 25 zasad. Jak zmienić codzienne nawyki, by żyć zdrowiej?
Anna Bielecka
Śnieg, zawieje, zamiecie
Groźna pogoda w Nowy Rok. IMGW ostrzega
METEO
Kalifornijska Gwardia Narodowa
Trump wycofuje Gwardię Narodową z trzech miast
Świat
imageTitle
Piotr Żyła kończy udział w Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
Tak świat witał 2026 rok
Tak świat witał 2026 rok
Świat
Od dzisiaj w Polsce jest sześć nowych miast
Od dzisiaj w Polsce jest sześć nowych miast
WARSZAWA
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Godzina konkursu 1 stycznia
EUROSPORT
Orędzie noworoczne Wołodymyra Zełenskiego
"Chcemy końca wojny, ale nie końca Ukrainy. Czy jesteśmy zmęczeni? Bardzo"
Świat
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
Niebezpieczna pogoda, orędzie prezydenta, tragedia w Radzewie
TO WARTO WIEDZIEĆ
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
METEO
31 1920 fpf cl-0068
Jak się gra koncert ze Snoop Doggiem? "Wiedzieli, że się odnajdę w tej sytuacji"
Kultura i styl
Lotnisko w Modlinie, 31.12, g. 19:30
Ludzie krzyczeli "pomocy". "Dantejskie sceny" na lotnisku
Polska
Prezydent Rosji Władimir Putin
"Śmieszne" dowody Putina i wymowny wpis Trumpa
Świat
Zablokowana trasa S7
"To była mozolna, trudna, systematyczna praca"
Polska
Orędzie Karola Nawrockiego. Prezydent o "trzech celach" na 2026 rok
Orędzie Karola Nawrockiego. Prezydent o "trzech celach" na 2026 rok 
Polska
"Lepiej stracić minutę w życiu niż całe życie"
"Lepiej stracić minutę w życiu niż całe życie"
Polska
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
METEO
Pożar na poddaszu, ewakuacja mieszkańców
Pożar na poddaszu, ewakuacja mieszkańców
Trójmiasto
GettyImages-2246403644
Z jak rewolucja. "Chcą zmiany tu i teraz"
Monika Winiarska
"Podpalił kołdrę, pod którą spała jego żona"
"Podpalił kołdrę, pod którą spała jego żona"
Katowice
Do wypadku doszło w Golance Dolnej
Nigdy nie miał prawa jazdy, wcześniej jeździł po narkotykach. Akt oskarżenia po wypadku
Wrocław
Kilka godzin utrudnień po karambolu na autostradzie A4
Kilka godzin utrudnień po karambolu na autostradzie A4
Wrocław
imageTitle
Stoch zarażał szczęściem na koniec roku. "Odpalamy te petardy, nie?"
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Jest akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi
Polska
Mazowsze ma nowy zabytek
Mazowsze ma nowy zabytek
WARSZAWA
31 1740 golab plive-0036
To nie ekspres polarny. Nasz reporter w Mławie
RELACJA
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzy ostatnie sekundy do Nowego Roku
WARSZAWA
imageTitle
Znakomity występ Polki w Tour de Ski. Diggins najszybsza na finiszu
EUROSPORT
Zasypana Mława
Działania służb, sytuacja w kraju. Co wiemy po sztabie kryzysowym
Polska

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica