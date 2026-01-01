Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa

Donald Trump pokazał makiety łuku triumfalnego Źródło: Reuters

Informację podał we środę serwis Politico, powołując się na rozmowę telefoniczną z Trumpem, który przebywa w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

Prezydent USA wyjaśnił, że budowa pomnika, nazywanego "Łukiem Triumfalnym Trumpa", ma być sfinansowana ze środków prywatnych, w tym z funduszy pozostałych po realizacji nowej sali balowej w Białym Domu. Dokładna lokalizacja monumentu nie została jeszcze zatwierdzona, jednak rozważane jest usytuowanie go w pobliżu Pomnika Lincolna na terenie waszyngtońskiego National Mall. Biały Dom nie ujawnił dotąd szczegółów dotyczących kosztów inwestycji, ile czasu będzie trwała budowa ani tego, kto będzie odpowiedzialny za realizację projektu.

Trump: projekt będzie wspaniały

- Budowa jeszcze się nie zaczęła. Rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ten projekt będzie wspaniały - przyznał Trump.

Według Fox News, nie jest jasne, czy zgoda na budowę została wydana po formalnej procedurze zatwierdzeń podobnej do tej, jaką objęto Pomnik Praw Wyborczych Kobiet. Ten projekt, zatwierdzony jednogłośnie przez National Capital Planning Commission powstanie na National Mall w Constitution Gardens po wieloetapowym procesie opiniowania i konsultacji społecznych.

Ostatnim dużym monumentem wzniesionym na terenie waszyngtońskiego National Mall był Memoriał Martina Luthera Kinga odsłonięty w sierpniu 2011 roku.

