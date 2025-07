Niemcy i Wielka Brytania podpisały traktat Kensington

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz podpisali traktat Kensington Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Oba państwa zobowiązały się umową międzynarodową do udzielenia pomocy na wypadek ataku na jednego z nich.

W traktacie zawarto też plany zwiększenia inwestycji gospodarczych w Wielkiej Brytanii i większych zakupów brytyjskiej broni.

Niemcy zapowiedziały zaostrzenie przepisów do walki z procederem przemytu ludzi.

W uroczystości, która odbyła się w Muzeum Wiktorii i Alberta, wzięli także udział ministrowie spraw zagranicznych obu państw: David Lammy i Johann Wadephul. Szefowie dyplomacji mają w planach spotkanie, podczas którego omówią takie tematy, jak wojna w Ukrainie i konflikty na Bliskim Wschodzie.

Keir Starmer i Friedrich Merz Źródło: PAP/EPA/JAIMI JOY / POOL

Tuż po złożeniu podpisu premier Keir Starmer określił traktat jako "dokument historyczny, który naprawdę jest miernikiem tego, jak bliskie są nasze kraje i jakie mamy ambicje na przyszłość". - Cieszę się, że bliskie relacje naszych państw, w czasach prawdziwej niestabilności na świecie, są dla nas naprawdę ważne - powiedział.

Kanclerz Friedrich Merz wyraził zaskoczenie z powodu informacji, że jest to pierwszy traktat między Wielką Brytanią i Niemcami od czasów II wojny światowej. - Mieliśmy was w Unii Europejskiej i myśleliśmy, że to wystarczy (aby utrzymać relacje), ale teraz wiemy, że to nie wystarcza i musimy zrobić więcej w tej sprawie - podkreślił szef niemieckiego rządu, zwracając się do Starmera.

Wielka Brytania i Niemcy podpisały traktat o współpracy

Podpisany w czwartek 23-stronnicowy dokument zawiera zapis o wzajemnej obronie, zobowiązujący oba państwa do udzielenia sobie pomocy w przypadku ataku na jedno z nich. Brytyjska prasa zauważyła, że podobne traktaty o przyjaźni Niemcy podpisały ze swoimi sąsiadami, Polską i Francją. Według umowy planowane jest także zwiększenie eksportu brytyjskiego uzbrojenia do Niemiec, m.in. pojazdów opancerzonych Boxer i samolotów Typhoon.

Kolejnym punktem uwzględnionym w traktacie jest zobowiązanie do współpracy w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. W czwartek ogłoszono, że niemieckie przedsiębiorstwa zainwestują w Wielkiej Brytanii około 200 mln funtów. Jednym z tych przedsiębiorstw jest zakład produkujący technologię obronną STARK, który zapowiedział otwarcie swojej pierwszej fabryki poza granicami Niemiec w Swindon w Anglii.

Keir Starmer i Friedrich Merz Źródło: PAP/EPA/JAIMI JOY / POOL

W kwestii migracji Niemcy zapowiedziały, że do końca 2025 r. zaostrzą przepisy związane z walką z gangami przemytników ludzi. Biuro premiera przy Downing Street poinformowało, że decyzja ta, uzgodniona jeszcze w grudniu ubiegłego roku, za kadencji poprzedniego kanclerza Olafa Scholza, ułatwi niemieckim władzom prowadzenie dochodzeń i podejmowanie działań związanych z wykrywaniem małych łodzi, wykorzystywanych do nielegalnych przepraw przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii.

Działania ułatwiające przemyt ludzi są legalne w Niemczech z punktu widzenia prawnego, jeśli dotyczą kraju spoza Unii Europejskiej - a zatem, po brexicie, również Zjednoczonego Królestwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Powrót Wielkiej Brytanii do UE? Zapytano mieszkańców Wspólnoty

Polityka migracyjna Wielkiej Brytanii

Porozumienie z Niemcami zapadło tydzień po tym, gdy Wielka Brytania ogłosiła, podczas wizyty państwowej francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, nowy pilotażowy program dotyczący polityki migracyjnej, realizowany wraz z Francją.

W tym roku ponad 21 tys. migrantów przepłynęło przez kanał La Manche i dotarło nielegalnie na Wyspy, co stanowi wzrost o 56 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2024.

OGLĄDAJ: TVN24 HD