Tragiczny pożar w stolicy. Biurowiec w ogniu

Pożar siedmiopiętrowego budynku w Dżakarcie

Lokalna stacja telewizyjna Kompas podała, że pożar został już opanowany. Część pracowników biurowca udało się ewakuować za pomocą drabin - poinformowała agencja AFP. W chwili wybuchu pożaru na najwyższym piętrze mogło przebywać ok. 15 osób.

Pożar siedmiopiętrowego budynku w Dżakarcie

Pożar, który wybuchł około południa, prawdopodobnie rozpoczął się na pierwszym piętrze siedmiopiętrowego budynku - przekazał komendant policji w centrum Dżakarty, Susatyo Purnomo Condro. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ogień pojawił się, gdy wielu pracowników wyszło na lunch.

Dżakarta - pożar w siedmiopiętrowym budynku Źródło: PAP/EPA/MAST IRHAM

Według agencji AP liczba ofiar wzrosła do 22. Wcześniejsze informacje mówiły 20 ofiarach śmiertelnych. Wśród zmarłych jest kobieta w ciąży.

Pożar ugaszono po trzech godzinach intensywnej akcji. - Przyczyną mogło być zwarcie lub awaria termiczna akumulatora – powiedział lokalnej telewizji jeden z ocalałych.

Budynek, w którym wybuchł pożar, należy do firmy Terra Drone Indonesia. Zajmuje się ona świadczeniem usług z wykorzystaniem dronów do pomiarów lotniczych dla klientów z branży górniczej i rolniczej. Zgodnie z informacjami ze strony internetowej spółki, jest to indonezyjski oddział japońskiej firmy Terra Drone Corporation.

Strażacy na miejscu pożaru w Dżakarcie Źródło: PAP/EPA/MAST IRHAM

Nagrania emitowane przez Kompas TV pokazały dziesiątki strażaków próbujących ewakuować ludzi z budynku, a także funkcjonariuszy wynoszących worki z ciałami.

Służby na miejscu pożaru w Dżakarcie Źródło: PAP/EPA/MAST IRHAM

