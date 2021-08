Tokio. Atak nożownika w pociągu. Są ranni

Do ataku doszło około godziny 20.40 czasu lokalnego (13.40 w Polsce). Gdy pociąg miejskiej kolei przejeżdżał przez tokijską dzielnicę Setagaya, mężczyzna zaatakował pasażerów, raniąc dziewięć osób. 19-letni student uniwersytetu w stolicy Japonii, który był świadkiem wydarzenia, mówił później, że "wiele osób z zakrwawionymi ubraniami uciekało w panice". W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się kilkuset pasażerów.

Napastnik złapany przez policję

Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, pozostawiając w pociągu nóż i portfel. Został ujęty przez policję w sklepie spożywczym w sąsiedniej dzielnicy Suginami. To trzydziestokilkuletni mężczyzna Do zatrzymania przyczynił się właściciel sklepu, który na podstawie zdjęć publikowanych w mediach rozpoznał go wśród swoich klientów i zadzwonił po policję.