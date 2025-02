Plany, rozmowy i pytanie, jak długo ta wojna potrwa? Kolejny dzień to kolejne ataki i ofiary. Rzecznik praw człowieka Ukrainy alarmuje o kolejnym egzekucjach na ukraińskich jeńcach wojennych. Jak teraz wygląda sytuacja na froncie i na jaką pomoc może także teraz liczyć Ukraina? Pojawiają się również pytania o pomysł wysłania tam wojsk w ramach misji pokojowej. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Równolegle do toczących się rozmów w Ukrainie nadal trwa wojna. Ukraiński żołnierz walczący na północnym obwodzie charkowskim mówi, że "jeśli to zostanie jakoś rozstrzygnięte to dobrze". - Ale i tak musimy się przygotowywać, bo wróg jest podły, przebiegły - zastrzega.