Polak zginął w Meksyku. Śmiertelne ciosy miał zadać kierowca autobusu

Tijuana, Meksyk Źródło: Reuters Archive

Polak zginął w mieście Tijuana w Meksyku, blisko granicy z USA. Mężczyzna miał być niesłusznie podejrzewany przez mieszkańców o próbę porwania dziecka. Zaatakowało go kilku mężczyzn. Zginął od ciosów nożem. Sprawą zajmuje się meksykańska prokuratura. Komunikat w tej sprawie wydała polska ambasada w tym kraju.

Do zdarzenia doszło w czwartek 8 maja w dzielnicy Granjas Familiares II. W sieci pojawiły się nagrania, na których było widać całe zajście. 35-letni Polak próbował wejść do autobusu, kiedy został napadnięty przez kilku mężczyzn. Chwilę później został wyrzucony z pojazdu, a jeden z napastników kilka razy zadał mu ciosy ostrym narzędziem, rozpylono też w jego kierunku gaśnicę. Mężczyzna próbował uciekać, ale ataki agresorów nie ustawały, dopóki nie stracił przytomności. 35-latek zmarł. Śledczy zatrzymali 30-letniego kierowcę autobusu, który miał zadawać śmiertelne ciosy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Radiowóz policji w Meksyku Źródło: Shutterstock

35-latek miał być podejrzewany o próbę porwania dziecka

Portal "Nowe Życie Pabianic" przekazał, że ofiara to pabianiczanin. Został zaatakowany przez grupę mieszkańców, którzy posądzili go o próbę uprowadzenia 5-letniego dziecka. Jak czytamy w portalu, "Polak miał wcześniej zostać okradziony i szukał pomocy, żeby skontaktować się ze swoimi bliskimi". Jak opisuje serwis, "w jednym ze sklepów poprosił o możliwość wykonania telefonu. Ponieważ mówił tylko w języku angielskim, trudno było mu nawiązać dialog z meksykańską społecznością mówiącą wyłącznie w języku hiszpańskim. Podszedł do kobiety z dzieckiem. Próbował się z nią porozumieć. Bezskutecznie".

Chwilę później doszło do ataku. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura w Meksyku. Na zwołanej konferencji prasowej prokurator generalna Meksyku María Elena Andrade Ramirez poinformowała, że Polak zachowywał się chaotycznie i zostaną przeprowadzone badania toksykologiczne. Dodała, że nie mogło być mowy o próbie porwania pięciolatka.

Komunikat polskiej ambasady

Komunikat po tragicznym zdarzeniu wydała polska ambasada w Meksyku. "Konsul RP w Meksyku podejmuje odpowiednie czynności w związku z zamordowaniem obywatela polskiego w Tijuanie" - czytamy w mediach społecznościowych ambasady.

🇲🇽 El Cónsul de la República de Polonia en México ya está adoptando las medidas correspondientes en relación con el... Posted by Embajada de Polonia en México on Friday, May 9, 2025 Rozwiń Komunikat ambasady RP w Meksyku Źródło: Facebook

Polska policja nie ma jeszcze żadnych informacji o tragicznym zdarzeniu w Meksyku.