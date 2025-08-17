Logo strona główna
Świat

Terence Stamp nie żyje. Miał 87 lat

Terence Stamp
Terence Stamp
Źródło: Shutterstock
W niedzielę rano zmarł aktor Terence Stamp. Miał 87 lat - poinformowała rodzina artysty. Grał on między innymi w hollywoodzkim hicie "Superman", w którym wcielił się w postać generała Zoda.

Nominowany do Oscara Terence Stamp wystąpił w wielu filmach - od "Teorematu" Piera Paolo Pasoliniego z 1968 roku i "Sezonu w piekle" z 1971 roku po "Priscilli, królowej pustyni" z 1994 roku, w którym zagrał transpłciową kobietę.

O śmierci aktora poinformowała w oświadczeniu dla Reuters jego rodzina. "Pozostawił po sobie niezwykły dorobek, zarówno aktorski, jak i pisarski, który będzie poruszał i inspirował ludzi przez wiele lat" - przekazano.

Ukrywał swoje aktorskie ambicje

Stamp urodził się w Londynie w 1938 roku. Przeżył tam między innymi bombardowanie miasta podczas II wojny światowej. - Największym błogosławieństwem w moim życiu jest to, że na początku było naprawdę ciężko, bo byliśmy bardzo biedni - mówił.

Porzucił szkołę, aby pracować jako goniec w firmie reklamowej. Swoje aktorskie ambicje ukrywał przed rodziną w obawie przed ich dezaprobatą, dopóki nie uzyskał stypendium na studia teatralne. Po tym, jak nie udało mu się zdobyć roli Jamesa Bonda - następcy Seana Connery'ego - występował we włoskich filmach i pod koniec lat 60. współpracował z Federico Fellinim.

Później Stamp porzucił blask fleszy i studiował jogę w Indiach, zanim zdobył swoją najbardziej głośną rolę - generała Zoda, megalomańskiego przywódcy Kryptończyków, w filmie "Superman" z 1978 roku i jego kontynuacji z 1980 roku.

Wystąpił również w szeregu innych filmów, w tym w "Walkirii" z Tomem Cruisem w 2008 roku, "Władcy umysłów" z Mattem Damonem w 2011 roku oraz w filmach wyreżyserowanych przez Tima Burtona. Stworzył również jedną z najbardziej olśniewających par w Wielkiej Brytanii z Julie Christie, z którą zagrał w filmie "Z dala od zgiełku" w 1967 roku. Mówił jednak, że miłością jego życia była modelka Jean Shrimpton.

pc

Autorka/Autor: kgr/dap

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica