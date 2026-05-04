Świat Tankowiec w cieśninie Ormuz trafiony "nieznanymi pociskami"

"UKMTO [United Kingdom Maritime Trade Operations] otrzymała doniesienia o incydencie, do którego doszło 78 mil morskich (ok. 145 km) na północ od Fudżajry. Załoga tankowca zgłosiła, że [jednostka - red.] została trafiona niezidentyfikowanymi pociskami" – przekazała organizacja we wpisie na platformie X, nie podając, pod jaką banderą płynął tankowiec. Na razie nie odnotowano szkód środowiskowych.

Krytyczny poziom zagrożenia i operacja w cieśninie Ormuz

W poniedziałek rano UKMTO przekazała, że poziom zagrożenia morskiego w cieśninie Ormuz pozostaje krytyczny. Agencja zaznaczyła, że kapitanom statków zaleca się koordynację działań z władzami omańskimi za pośrednictwem kanału 16 VHF i rozważenie zmiany trasy na biegnącą przez wody terytorialne Omanu, gdzie Stany Zjednoczone ustanowiły strefę zwiększonego bezpieczeństwa.

Prezydent Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że od poniedziałku USA rozpoczną operację "Projekt Wolność". Ma ona polegać na pomocy dla statków handlowych, co prezydent USA określił jako "gest humanitarny". Zagroził jednak, że jeśli proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do "stanowczej odpowiedzi". Iran odpowiedział, że "jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni"

Blokada cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz, która odgrywa kluczową rolę w transporcie ropy naftowej, jest niemal całkowicie blokowana przez Iran od początku ataku USA i Izraela na to państwo pod koniec lutego.

Według cytowanej przez CNN brytyjskiej firmy analitycznej Lloyd’s List Intelligence, przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego, w ciągu miesiąca przez cieśninę Ormuz przepływało zwykle około 3 tys. statków. Po wybuchu konfliktu liczba ta spadła do około 150 jednostek.

Jak podaje telewizja Al Dżazira, dotychczas celem ataków stały się ponad 22 jednostki. W Zatoce Perskiej pozostaje uwięzionych ok. 2 tys. statków z ponad 20 tys. osób na pokładach.

