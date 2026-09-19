Taki był pierwszy punkt wizyty Karola Nawrockiego w USA
Karol Nawrocki w sobotę w Nowym Jorku złożył hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Wraz z małżonką, Martą Nawrocką, złożyli wieńce pod Drzewem Przetrwania, gruszą Callery'ego, która przetrwała zamachy. Uszkodzone drzewo udało się uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.
Para prezydencka była też przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane "zwierciadłem nieobecności".
Taki był początek wizyty pary prezydenckiej w USA. Potrwa ona do środy. Polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Źródło: PAP