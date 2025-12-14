Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Krytycznie ważny kanał logistyczny" Rosjan zniszczony. Ukraińcy publikują nagranie 

rura
Rosyjska rura zniszczona. Ukraińcy publikują nagranie
Źródło: 429. samodzielny pułk systemów bezzałogowych "Achilles"
Ukraiński 429. Samodzielny Pułk Systemów Bezzałogowych "Achilles" poinformował o zniszczeniu rury, którą Rosjanie używali do przerzutu żołnierzy do miasta Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Pułk opublikował też nagranie, które ma pokazywać moment ataku.  
Kluczowe fakty:
  • Kupiańsk jest ważnym węzłem logistycznym sił ukraińskich na odcinku charkowskim.
  • Walki o miasto trwają. Strona rosyjska przekonuje, że zajęła miasto, ale takim doniesieniom zaprzecza Kijów.
  • W piątek linię frontu na odcinku kupiańskim odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski.

429. Samodzielny Pułk Systemów Bezzałogowych "Achilles" przekazał w sobotę, że jego wojskowi w czasie rozpoznania wykryli "nietypowy, ale krytycznie ważny kanał logistyczny - rurę w ziemi, którą przeciwnik używał do infiltracji żołnierzy na północnych obrzeżach Kupiańska".

"Była to bezpieczna droga, pozwalająca wrogowi gromadzić siły i omijając kontrolę" - poinformował pułk. Dodał, że "rozpoczął systematyczne działania mające na celu zniszczenie tej trasy".

"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium

Jak dodał pułk, tunel zlikwidowano. Do jego wysadzenia Ukraińcy użyli trzy tony materiałów wybuchowych.

Rura, wykorzystywana przez wojsko rosyjskie do przerzutu żołnierzy. Ujęcie z nagrania
Rura, wykorzystywana przez wojsko rosyjskie do przerzutu żołnierzy. Ujęcie z nagrania
Źródło: 429. samodzielny pułk systemów bezzałogowych "Achilles" 

"Byłem tam"

W piątek linię frontu na odcinku kupiańskim odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. "Wielu Rosjan mówiło o Kupiańsku (rzekomym opanowaniu tej miejscowości) - i widzimy. Byłem tam, pogratulowałem chłopakom. Dziękuję każdej jednostce, wszystkim, którzy tu walczą, wszystkim, którzy niszczą okupanta" - napisał Zełenski na Telegramie.

Klatka kluczowa-93633
Zełenski odwiedził front na linii kurpiańskiej na wschodzie Ukrainy
Źródło: Reuters

W czwartek ukraiński sztab generalny poinformował, że Kupiańsk w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju, nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich.

O tym, że wojska agresora miały przejąć kontrolę nad miastem donosił wcześniej szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Rosji gen. Walerij Gierasimow.

Siły rosyjskie przejęły kontrolę nad 30-tysięcznym Kupiańskiem w obwodzie charkowskim na początku inwazji w lutym 2022 roku. Miasto zostało odbite przez Ukraińców pół roku później. Rosjanie wciąż próbują je odzyskać. Kupiańsk jest ważnym węzłem logistycznym sił ukraińskich na tym odcinku.

Nieczynny gazociąg w użyciu

W marcu tego roku żołnierze rosyjscy wykorzystali nieczynny gazociąg w rejonie miasta Sudża w obwodzie kurskim do ofensywy na pozycje sił ukraińskich. 

Portal Ukraińska Prawda poinformował wówczas, że Rosjanie wykorzystali odcinek gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, którym rosyjski gaz płynął do Europy. Średnica jednej rury w tym miejscu wynosiła 1,4 metra.

OGLĄDAJ: Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"
pc

Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/akr

Źródło: tvn24.pl, Ukraińska Prawda, PAP

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Madera
Wiatr tak silny, że łamał drzewa i zrywał linie energetyczne
METEO
Zderzenie na placu Zawiszy
Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy
WARSZAWA
Bogumiła Czekała na kasie w Megasamie
Sklep prototyp. Klienci oszaleli na jego punkcie
Filip Czekała
Bondi Beach, Australia
"Ludzie leżący na ziemi i wszędzie krew". Strzelanina na popularnej plaży
Świat
imageTitle
Rekiny nie odpuściły Pingwinom. Pogoń zwieńczona sukcesem
EUROSPORT
Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Po 14 latach kolej wróciła do jednego z najbardziej znanych uzdrowisk
Kujawsko-Pomorskie
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
BIZNES
Zderzenie na Bródnie
Kolizja na Bródnie
WARSZAWA
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok
BIZNES
Policja (zdj. ilustracyjne)
Siedmiolatek odpalił samochód, potrącił młodszą siostrę
Opole
Rzeszów
Autokar "przeleciał przez środek ronda". Są poszkodowani
Rzeszów
Tragiczny wypadek pod Legnicą
Wpadł w poślizg, nie żyje
Wrocław
imageTitle
Telefon zmienił wszystko. Pierwszy taki tytuł Burdena
EUROSPORT
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
WARSZAWA
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Przedostatnia taka niedziela w roku
BIZNES
Ambasada USA w Wilnie. Uwolnieni więźniowie polityczni z Białorusi
"Dyktator, zbrodniarz, bandyta handluje ludźmi". Jaki interes miał Łukaszenka?
Świat
Blackpool, 2018
Szykują worki z piaskiem. Nadchodzą ulewy
METEO
imageTitle
"Gol roku" ozdobą meczu Bundesligi
EUROSPORT
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
WARSZAWA
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
BIZNES
jarmark niemcy policja shutterstock_772219816
Mieli planować atak na jarmark bożonarodzeniowy. Zatrzymania w Niemczech
Świat
USA
Uderzenie chłodu. Alarmy dla prawie 50 milionów ludzi
METEO
imageTitle
Wielki wyczyn Wembanyamy i Spurs. Szkoda tylko Sochana
EUROSPORT
Donald Trump
Konwój pod ostrzałem, zginęli Amerykanie. Trump grozi "poważnym odwetem"
Świat
28 min
Molęda TOPR
To miały być tylko ćwiczenia. Turyści obok ryzykowali życie
Artur Molęda
imageTitle
Lewandowski bez występu. Hiszpanie rzucili nowe światło na sprawę
EUROSPORT
Protest na Węgrzech
"To wierzchołek góry lodowej". Tysiące wyszły na ulice
Świat
imageTitle
Wyłoniono rywala PSG w finale Pucharu Interkontynentalnego
EUROSPORT
Powodzie w Boliwii
Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych
METEO
Strzelanina USA
Strzały na uniwersytecie. Dwie osoby nie żyją, obława za sprawcą
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica