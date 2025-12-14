- Kupiańsk jest ważnym węzłem logistycznym sił ukraińskich na odcinku charkowskim.
- Walki o miasto trwają. Strona rosyjska przekonuje, że zajęła miasto, ale takim doniesieniom zaprzecza Kijów.
- W piątek linię frontu na odcinku kupiańskim odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski.
429. Samodzielny Pułk Systemów Bezzałogowych "Achilles" przekazał w sobotę, że jego wojskowi w czasie rozpoznania wykryli "nietypowy, ale krytycznie ważny kanał logistyczny - rurę w ziemi, którą przeciwnik używał do infiltracji żołnierzy na północnych obrzeżach Kupiańska".
"Była to bezpieczna droga, pozwalająca wrogowi gromadzić siły i omijając kontrolę" - poinformował pułk. Dodał, że "rozpoczął systematyczne działania mające na celu zniszczenie tej trasy".
Jak dodał pułk, tunel zlikwidowano. Do jego wysadzenia Ukraińcy użyli trzy tony materiałów wybuchowych.
"Byłem tam"
W piątek linię frontu na odcinku kupiańskim odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. "Wielu Rosjan mówiło o Kupiańsku (rzekomym opanowaniu tej miejscowości) - i widzimy. Byłem tam, pogratulowałem chłopakom. Dziękuję każdej jednostce, wszystkim, którzy tu walczą, wszystkim, którzy niszczą okupanta" - napisał Zełenski na Telegramie.
W czwartek ukraiński sztab generalny poinformował, że Kupiańsk w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju, nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich.
O tym, że wojska agresora miały przejąć kontrolę nad miastem donosił wcześniej szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Rosji gen. Walerij Gierasimow.
Siły rosyjskie przejęły kontrolę nad 30-tysięcznym Kupiańskiem w obwodzie charkowskim na początku inwazji w lutym 2022 roku. Miasto zostało odbite przez Ukraińców pół roku później. Rosjanie wciąż próbują je odzyskać. Kupiańsk jest ważnym węzłem logistycznym sił ukraińskich na tym odcinku.
Nieczynny gazociąg w użyciu
W marcu tego roku żołnierze rosyjscy wykorzystali nieczynny gazociąg w rejonie miasta Sudża w obwodzie kurskim do ofensywy na pozycje sił ukraińskich.
Portal Ukraińska Prawda poinformował wówczas, że Rosjanie wykorzystali odcinek gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, którym rosyjski gaz płynął do Europy. Średnica jednej rury w tym miejscu wynosiła 1,4 metra.
