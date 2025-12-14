"Krytycznie ważny kanał logistyczny" Rosjan zniszczony. Ukraińcy publikują nagranie 

Rosyjska rura zniszczona. Ukraińcy publikują nagranie Źródło: 429. samodzielny pułk systemów bezzałogowych "Achilles"

Kluczowe fakty: Kupiańsk jest ważnym węzłem logistycznym sił ukraińskich na odcinku charkowskim.

Walki o miasto trwają. Strona rosyjska przekonuje, że zajęła miasto, ale takim doniesieniom zaprzecza Kijów.

W piątek linię frontu na odcinku kupiańskim odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski.

429. Samodzielny Pułk Systemów Bezzałogowych "Achilles" przekazał w sobotę, że jego wojskowi w czasie rozpoznania wykryli "nietypowy, ale krytycznie ważny kanał logistyczny - rurę w ziemi, którą przeciwnik używał do infiltracji żołnierzy na północnych obrzeżach Kupiańska".

"Była to bezpieczna droga, pozwalająca wrogowi gromadzić siły i omijając kontrolę" - poinformował pułk. Dodał, że "rozpoczął systematyczne działania mające na celu zniszczenie tej trasy".

Jak dodał pułk, tunel zlikwidowano. Do jego wysadzenia Ukraińcy użyli trzy tony materiałów wybuchowych.

Rura, wykorzystywana przez wojsko rosyjskie do przerzutu żołnierzy. Ujęcie z nagrania Źródło: 429. samodzielny pułk systemów bezzałogowych "Achilles"

"Byłem tam"

W piątek linię frontu na odcinku kupiańskim odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. "Wielu Rosjan mówiło o Kupiańsku (rzekomym opanowaniu tej miejscowości) - i widzimy. Byłem tam, pogratulowałem chłopakom. Dziękuję każdej jednostce, wszystkim, którzy tu walczą, wszystkim, którzy niszczą okupanta" - napisał Zełenski na Telegramie.

Zełenski odwiedził front na linii kurpiańskiej na wschodzie Ukrainy Źródło: Reuters

W czwartek ukraiński sztab generalny poinformował, że Kupiańsk w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju, nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich.

O tym, że wojska agresora miały przejąć kontrolę nad miastem donosił wcześniej szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Rosji gen. Walerij Gierasimow.

Siły rosyjskie przejęły kontrolę nad 30-tysięcznym Kupiańskiem w obwodzie charkowskim na początku inwazji w lutym 2022 roku. Miasto zostało odbite przez Ukraińców pół roku później. Rosjanie wciąż próbują je odzyskać. Kupiańsk jest ważnym węzłem logistycznym sił ukraińskich na tym odcinku.

Nieczynny gazociąg w użyciu

W marcu tego roku żołnierze rosyjscy wykorzystali nieczynny gazociąg w rejonie miasta Sudża w obwodzie kurskim do ofensywy na pozycje sił ukraińskich.

Portal Ukraińska Prawda poinformował wówczas, że Rosjanie wykorzystali odcinek gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, którym rosyjski gaz płynął do Europy. Średnica jednej rury w tym miejscu wynosiła 1,4 metra.

